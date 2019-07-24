В Ростовской области создадут систему долговременного ухода за пожилыми людьми

В 2020 году в десяти муниципальных образованиях Ростовской области начнет работать система долговременного ухода за пожилыми людьми, об этом сообщила министр труда и социального развития региона Елена Елисеева на заседании областного правительства.

В частности, система будет работать в Аксайском, Белокалитвинском, Егорлыкском, Куйбышевском, Пролетарском районах, а также в Азове, Каменске-Шахтинскои, Новошахтинске, Ростове-на-Дону и Таганроге. В 2021 году система будет распространена на Волгодонской, Дубовский, Заветинский, Зимовниковский, Орловский районы, городаБатайск, Волгодонск, Гуково, Зверево и Шахты. Ожидается, что в 2022 году система по уходу будет налажена во всех муниципальных образованиях Ростовской области.

Как рассказала госпожа Елисеева, минтруд и минздрав Ростовской области подписали соглашение о взаимодействии с благотворительными фондами помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость» и системной помощи пожилым людям «Старшие». Сейчас фонды проводят консультации и занимаются обучением работников организаций, участвующих в реализации пилотного проекта в Ростовской области. Обучение специалистов по уходу продолжится до 1 октября текущего года, также планируется провести типизацию нуждающихся в долговременном уходе, составить планы индивидуального ухода, проработать вопросы о создании дополнительных сервисов.

Кристина Федичкина