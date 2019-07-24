Министр юстиции Латвии раскритиковал главу МВД за посещение концерта Лепса

Министр юстиции Латвии Янис Борданс раскритиковал главу МВД Сандиса Гиргенса за посещение концерта российского певца Григория Лепса в Юрмале. Это происходит на фоне кризиса в правящей коалиции Латвии.

«Это просто вопиюще!» — приводит издание Jauns.lv слова господина Борданса. По его мнению, господин Гиргенс «унизил латвийское государство» тем, что «сидел в первых рядах на концерте Лепса».

Григорий Лепс с 2013 года находится под американскими санкциями из-за подозрений в связях с организованной преступностью. В 2016 году ему было отказано в британской визе, а в 2018 году его не пустили в Израиль. В мае 2019 года господину Лепсу был запрещен въезд в Литву.

Министр юстиции Латвии выразил недовольство тем, что МВД не обеспечило попадание «близкого к президенту России Владимиру Путину и российским криминальным кругам» певца в черный список граждан, которым запрещен въезд в страну.

При этом, как отмечает латвийское издание, высказывание Яниса Борданса вызвано кризисом в правящей коалиции Латвии. Глава Минюста состоит в Новой консервативной партии (НКП), а глава МВД из центристской партии «Кому принадлежит государство?» (KPV LV).

О проблемах с формированием коалиции после парламентских выборов — в материале “Ъ”.