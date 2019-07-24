24 июля, среда
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

Министр юстиции Латвии раскритиковал главу МВД за посещение концерта Лепса

Министр юстиции Латвии Янис Борданс раскритиковал главу МВД Сандиса Гиргенса за посещение концерта российского певца Григория Лепса в Юрмале. Это происходит на фоне кризиса в правящей коалиции Латвии.

«Это просто вопиюще!» — приводит издание Jauns.lv слова господина Борданса. По его мнению, господин Гиргенс «унизил латвийское государство» тем, что «сидел в первых рядах на концерте Лепса».

Григорий Лепс с 2013 года находится под американскими санкциями из-за подозрений в связях с организованной преступностью. В 2016 году ему было отказано в британской визе, а в 2018 году его не пустили в Израиль. В мае 2019 года господину Лепсу был запрещен въезд в Литву.

Министр юстиции Латвии выразил недовольство тем, что МВД не обеспечило попадание «близкого к президенту России Владимиру Путину и российским криминальным кругам» певца в черный список граждан, которым запрещен въезд в страну.

При этом, как отмечает латвийское издание, высказывание Яниса Борданса вызвано кризисом в правящей коалиции Латвии. Глава Минюста состоит в Новой консервативной партии (НКП), а глава МВД из центристской партии «Кому принадлежит государство?» (KPV LV).

О проблемах с формированием коалиции после парламентских выборов — в материале “Ъ”.

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя