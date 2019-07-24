В «Мелеузовских минеральных удобрениях» сменился гендиректор

Генеральным директором АО «Мелеузовские минеральные удобрения» стал бывший гендиректор Ангарского азотно-тукового завода Роман Дьяк, сообщает «Интерфакс». С февраля 2012 года компанией руководил Рамиль Мусин.

ООО «Ангарский азотно-туковый завод» аффилирован с ООО «Промхимторг» (принадлежит бывшим менеджерам СИБУРа Николаю Спиридонову и Александру Луневу), которое в начале 2018 года выкупило мелеузовское предприятие у «Газпром нефтехим Салавата» за 579,5 млн руб.

Проектная мощность Мелеузовских минудобрений — 450 тыс. тонн аммиачной селитры и 450 тыс. тонн сложных удобрений в год. Выручка компании в 2017 году составила 1,28 млрд руб., чистая прибыль — 23,3 млн руб.

Олег Вахитов