Audi рассекретила купе-кроссовер Q3 Sportback

Audi Q3 Sportback. Фото: Audi

Audi Q3 Sportback. Фото: Audi

Audi Q3 Sportback. Фото: Audi

Автомобиль отличается от исходной модели только новым кузовом с заниженной крышей и увеличенным наклоном задней стойки. Технически Q3 Sportback повторяет Q3. Новинка получит три бензиновых двигателя (150-сильный 1.5, 2-литровый на 190 и 230 л.с.), а также два дизеля (150- и 190-сильный 2.0). Двигатели сочетаются с 6-ступенчатой механической коробкой передач или 7-ступенчатой роботизированной. Базовым для кроссовера является передний привод, а полный доступен для более богатых комплектаций.

По дизайну интерьера и оснащению купе-кроссовер также аналогичен Audi Q3, но при этом отличается более богатым базовым оснащением, включающим в себя спортивную подвеску, адаптивный руль и регулируемый задний диван.

В продаже новый Audi Q3 Sportback, который будут выпускать в Венгрии, на европейском рынке появится осенью 2019 года. Напомним, премьера нового поколения Audi Q3 состоялась в июле 2018 года.