Российский футбольный союз (РФС) принял решение актуализировать статьи регламентов в части обеспечения безопасности после инцидента, происшедшего между болельщиками московского «Спартака» и сотрудниками правоохранительных органов в Ростове-на-Дону, сообщается на сайте РФС.

Матч второго тура Российской премьер-лиги «Ростов»—«Спартак» состоялся в субботу и завершился со счетом 2:2. По сообщениям очевидцев, после завершения игры болельщики «Спартака» на протяжении продолжительного времени не могли покинуть стадион и были блокированы сотрудниками безопасности в подтрибунных помещениях. Часть фанатов красно-белых попыталась прорваться за оцепление, в ответ сотрудники полиции пустили в ход резиновые дубинки. Совещание прошло во вторник по инициативе президента РФС Александра Дюкова. В нем приняли участие представители РФС, МВД, Росгвардии, РПЛ, «Спартака» и «Ростова».

«По итогам совещания было принято решение актуализировать статьи регламентов в части обеспечения безопасности с учетом предложений всех заинтересованных сторон. Наша общая цель — не допустить повторения подобных ситуаций в будущем»,— говорится в заявлении РФС.

«В ходе совещания были продемонстрированы видео с деталями конфликта болельщиков с сотрудниками контрольно-распорядительной службы и правоохранительными органами. Как было установлено, во время матча на гостевой трибуне болельщики использовали три взрывпакета и зажгли один файер. Для идентификации и задержания правонарушителей организатором и полицией было принято решение об ограничении выхода болельщиков из подтрибунного помещения. Это спровоцировало давку и недовольство болельщиков, не имевших возможности покинуть стадион»,— сказано в сообщении.

В РФС убеждены, что ответственность должна быть персонифицированной. Нарушители порядка должны быть привлечены к ответственности, но это не должно доставлять неудобство остальным зрителям.

Кроме этого союз напоминает об ответственности клуба за обеспечение безопасности. «Если клуб не может проводить матч на высшем уровне, то он не должен быть допущен до соревнований. В то же время мы призываем правоохранительные органы вести себя с болельщиками, которые не нарушают закон, корректно и уважительно»,— говорится в заявлении.

«РИА Новости»