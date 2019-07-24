В Госдуме предлагают приравнять звонок в скорую к согласию на медицинскую помощь

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов заявил на пресс-конференции по итогам весенней сессии, что звонок в скорую нужно приравнять к согласию на оказание медицинской помощи. Он пояснил, что сейчас врач не может сразу начать вмешательство, поскольку он должен получить добровольное информированное согласие. Это, в том числе, касается и реанимации.

«По статистике 12 минут тратится на получение информированного согласия. Что такое 12 минут, когда у врача, чтобы спасти, есть минута?.. Нам нужно от этого уйти. Если я позвонил в скорую помощь, это мое добровольное согласие на нее»,— цитирует господина Морозова пресс-служба «Единой России».

Он также добавил, что если человек без сознания, нужно оказать медицинскую помощь, если это необходимо (по действующим правилам медики не могут этого делать).

«При этом, если человек против, то за ним, как за гражданином остается право выступить против помощи врачей скорой помощи — вот тогда нужно подтвердить это письменно»,— уточнил господин Морозов.

Депутат считает, что нужно также обсудить приоритетное прибытие полиции по просьбе сотрудников скорой помощи. Он при этом отметил, что сейчас медикам поступает много непрофильных вызовов, и эту проблему необходимо решать.

Как отмечается, инициативы обсудят на осенней сессии Госдумы.