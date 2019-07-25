Несанкционированный кредит

Недавно у моей подруги в мобильном приложении Сбербанка неожиданно появился счет кредитной карты на 100 тыс. руб., которую она не заказывала. Банк без ее желания запросил карту, одобрил и выпустил — осталось только получить. Такие истории не редкость, в официальных отзывах банк признает нарушение и оперативно закрывает нежеланные кредитки. Однако «сервис» не стоит на месте. Знакомый рассказал, что от его имени в Сбербанке сами подали заявку на кредит на крупную сумму и сами же отказали в выдаче. Выяснилось это случайно — мой знакомый обратился в отделение за кредитом и узнал, что банк уже рассматривает якобы его же заявку на 3 млн руб. А после отказа пришлось ждать три месяца для подачи новой.

В Сбербанке заверили, что подобная практика не является политикой кредитной организации, действующая процедура не предусматривает выдачи кредита без обращения и подтверждения клиентом своего намерения. Каким образом в описанных выше случаях были выданы карты и запрошен кредит без волеизъявления клиента, в банке объяснить отказались, сославшись на банковскую тайну.

Схожие проблемы могут быть в любом крупном банке, признают участники рынка, из-за высокой текучести кадров и низкой зарплаты операционистов, что «может толкать их на несанкционированные действия». Подобные ситуации могут возникать и из-за излишнего рвения отдельных недобросовестных сотрудников в борьбе за высокие показатели. Заявки при этом оформляются с нарушением установленной в банке процедуры.

Последствия для клиентов могут быть разными. Неактивная кредитная карта не отражается в кредитной истории, влияет только на закредитованность. Она может сослужить плохую службу при обращении за кредитом — одобрят меньшую сумму. Отказ же в кредите негативно отражается в кредитной истории и сказывается на скорринговом балле.

Пресекать такие инициативы сотрудников — задача самого банка. Например, некоторые не рассматривают заявки без звонка клиенту из колл-центра, получения его фото с паспортом, кода из СМС или внутренней биометрии. В идеале по первой же жалобе служба безопасности отрабатывает все заявки скомпрометированного сотрудника, выявляются подозрительные. Если факт мошенничества подтвержден — проверяются сотрудники в том же отделении, далее по всей сети.

Чем крупнее банк и шире сеть, тем выше вероятность появления подобных кейсов, отмечают профильные эксперты. И тем внимательнее клиент банка должен отслеживать свою кредитную историю путем направления запросов в БКИ, чтобы чье-то недобросовестное рвение не лишило его возможности получить необходимый кредит.