Renault сделал электрокабриолет e-Plein Air

Компания Renault представила новый концепт-кар — электрический кабриолет Renault e-Plein Air.

Автомобиль посвящен исторической модели Renault 4, которая появилась в 1961 году и стала первым переднеприводным автомобилем марки. Над уникальным прототипом работали специалисты подразделений Renault Classic и Renault Design, а также магазина Melun Retro Passion, который продает запчасти для классических французских машин.

Технически Renault e-Plein Air, не считая нового кузова и салона, копирует современный электромобиль Renault Twizy Urban 80. У него заимствован 17-сильный электромотор и литий-ионный аккумулятор на 6,1 кВт/ч, обеспечивающий запас хода до 100 км.

Концепт-кар Renault e-Plein Air выпущен в единственном экземпляре и не будет производиться серийно.