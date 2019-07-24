Спекулянты готовятся к ЧЕ-2020

Доля перекупщиков в продажах билетов на четыре матча чемпионата Европы по футболу 2020 года, которые пройдут в Санкт-Петербурге, составит лишь 6–8% против 40% в ходе Кубка конфедераций, проходившего в России в 2017 году. При этом билеты уже продаются с шестикратной наценкой. На снижение доли вторичного рынка могли повлиять меры по борьбе со спекулянтами со стороны UEFA и FIFA.

Только 6–8% билетов на четыре матча чемпионата Европы по футболу в 2020 году в Санкт-Петербурге будут проданы на вторичном рынке, оценили аналитики онлайн-платформы Eticket4. Расчеты Eticket4 (есть у “Ъ”) основаны на информации семи интернет-ресурсов по перепродаже билетов.

Чемпионат Европы по футболу в 2020 году впервые пройдет не на территории одной или двух стран, а в 12 городах 11 государств. Четыре матча — три групповых и один четвертьфинальный — пройдут в Санкт-Петербурге.

Общий объем рынка билетов на матчи в Петербурге без учета VIP и служебных Eticket4 оценивает в €29,8 млн (2,1 млрд руб. по курсу на 23 июля). Средний чек при покупке билета на матчи, которые пройдут в России, по прогнозу компании, составит около 10 тыс. руб. Среднюю наценку в компании не называют. По подсчетам “Ъ” на основе открытых данных сервисов Eticket4, etickette.com, tritickets.ru, euro2020tickets.ru, tickets-russia.ru, biletprivet.ru, eurochamp2020.ru, 2020euro.ru, наценка на билет группового турнира составляет до шести раз, на четвертьфинал — до 5,5 раза в зависимости от места на стадионе. Исходя из этого выручка перекупщиков может составить 150–200 млн руб.

Доля спекулянтов в продажах билетов на матчи Кубка конфедераций по футболу, который проходил в четырех городах России летом 2017 года, достигала 40%, на некоторые матчи — свыше 50–60%, писал ранее РБК со ссылкой на Eticket4, объем выручки перекупщиков тогда оценивался более чем в 700 млн руб. Доля вторичного рынка билетов на чемпионат мира по футболу 2018 года уже была гораздо ниже: ее в Eticket4 оценивали в 5–7%, при этом за счет масштаба события объем выручки был больше — 2,5 млрд руб.

Виталий Мутко, тогда — министр спорта РФ, 25 апреля 2014 года («Спорт-Экспресс») Не рассматривали вариант приглашения полуфинала и финала изначально. Мы бы все равно решающие матчи не получили. После ЧМ-2018 это было бы нескромно

Снижение доли перекупщиков не вызвано падением спроса, который, по данным UEFA, наоборот, вырос до рекордных показателей: за первую фазу, которая длилась с 12 июня по 12 июля и предполагала продажу 1,5 млн билетов на Евро-2020 (50% всех запланированных), заявки поступили на 19,3 млн. За аналогичный период перед Евро-2016 было подано заявок на 11 млн билетов. Спрос на матчи ЧЕ-2020 в Петербурге превысил предложение в 7,7 раза, на матчи ЧМ-2018 — в среднем в 5,5 раза, а на Кубке конфедераций, по данным Eticket4, предложение было выше спроса.

Футбольные ассоциации борются со спекулянтами. По словам гендиректора Eticket4 Даниила Кручинина, среди новых защитных механизмов UEFA, которые та переняла у FIFA, на Евро-2020 применяются Fan ID (уникальный идентификатор для каждого болельщика), официальная площадка для перепродажи по номиналу, которая будет запущена весной 2020 года, и усовершенствованная система дистрибуции билетов. «Во время Кубка конфедераций FIFA не раскрывала все карты: не требовала блокировки сайтов, не направляла официальных уведомлений о запрете на перепродажу. Эти меры начали действовать только перед ЧМ-2018 и оказались успешными»,— говорит господин Кручинин. Во всем мире вторичный рынок стараются интегрировать в экосистему, сделать легальным, его глобальный объем составляет $10 млрд, добавляет он.

Официально перепродажа билетов на ЧЕ-2020 в обход UEFA запрещена. Штрафы за их незаконную реализацию для юридических лиц в России составят 0,5–1 млн руб. с возможной приостановкой деятельности на срок до 90 суток. Соответствующий законопроект 23 июля одобрил Совет федерации. Аналогичные штрафы действовали и во время подготовки и проведения ЧМ-2018.

Перекупщики существуют столько же, сколько билетный рынок, самая высокая доля вторичного рынка традиционно на крупных театральных площадках и в концертном сегменте, отмечает коммерческий директор Radario Дарья Бедная. При этом доля перекупщиков в 40% на матчах Кубка конфедераций считается на билетном рынке в целом запредельной, подчеркивает она: на самых востребованных спектаклях и концертах уровень обычно не превышает 5–7%. Таким образом, полагает госпожа Бедная, применив меры борьбы с перекупщиками, UEFA пришла к рыночному показателю.

Валерия Лебедева