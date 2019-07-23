«МегаФон» раскритиковал законопроект о создании единого онлайн-поставщика ТВ-контента

Текущая версия законопроекта о создании общероссийской системы легальных интернет-трансляций 20 обязательных общедоступных телеканалов «дискриминирует смотрящих ТВ-контент в интернете», сообщил “Ъ” представитель «МегаФона». По его словам, в случае принятия законопроекта онлайн-зрителям может быть недоступна часть контента федеральных каналов. «Это, к сожалению, препятствует идее создания единого информационного поля, для реализации которого создавался мультиплекс»,— отметил представитель компании.

Как пояснил “Ъ” собеседник на медиарынке, речь идет о правах на телеконтент: не у всех ТВ-вещателей есть права на трансляции в интернете, так же как и у онлайн-кинотеатров нет прав на ТВ-вещание.

«Телеком-операторы в интернет-среде распространяют эфирные версии каналов, то есть по сути пиратят эфирный сигнал в интернет, нарушая права вещателей и правообладателей. При этом ответственность за незаконное распространение контента в интернет-среде перед правообладателями несет вещатель, и мы вынуждены постоянно отвечать на претензии правобладателей. Данный законопроект позволит решить проблему пиратского распространения эфирных версий каналов в интернете и распространять интернет-версии каналов, права на которые полностью очищены»,— возражает источник “Ъ” в одном из вещателей.

23 июля председатель комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин и его заместитель Сергей Боярский внесли в Госдуму законопроект о едином поставщике телеконтента для всех интернет-площадок, который должен появиться в России с 2020 года. Выбирать его будет Роскомнадзор, при этом к компании не будут применяться антимонопольные ограничения. Как сообщал “Ъ”, на эту позицию претендует учрежденная крупнейшими телехолдингами «Витрина ТВ».

Подробнее о законопроекте — в публикации “Ъ” «Депутаты предложили создать единого онлайн-поставщика телеконтента».

Юлия Тишина