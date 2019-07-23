Депутаты предложили создать единого онлайн-поставщика телеконтента

Депутаты Госдумы внесли законопроект о создании единого поставщика телевизионного контента в интернете, выбирать которого будет Роскомнадзор. Ранее такую идею выдвинула «Национальная медиа группа» (НМГ). Претендовать на статус такого поставщика будет платформа «Витрина ТВ», среди учредителей которой НМГ и другие крупнейшие телехолдинги.

23 июля председатель комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин и его заместитель Сергей Боярский внесли в Госдуму законопроект о создании общероссийской системы легальных интернет-трансляций 20-ти обязательных общедоступных телеканалов. Согласно документу, единый поставщик телевизионного контента для всех интернет-площадок появится в России с 2020 года. Выбирать его будет Роскомнадзор, при этом к компании не будут применяться антимонопольные ограничения. Максимальная доля иностранного участия в такой организации должна быть ограничена 20%, у нее должны быть заключены договоры с большинством (не менее двух третей) российских телеканалов.

Ранее единого оператора под эгидой Роскомнадзора, который будет распространять контент 20-ти крупнейших каналов в интернете, предлагала создать НМГ.

Идея прозвучала на заседании «Медиа-коммуникационного союза» (МКС) в марте 2019 года. Оператор по задумке НМГ должен выступать посредником по распространению телеконтента интернет-вещателям. Позже в комментарии “Ъ” в НМГ уточнили, что речь идет не о продаже, а именно о предоставлении контента.

Одним из вариантов, обсуждавшихся на заседании МКС, было использование уже действующей платформы «Витрина ТВ». Эта онлайн-платформа создана НМГ в 2017 году, «Первый канал», ВГТРК («Россия 1» и др.) и «СТС Медиа» (СТС, «Домашний», «Че» и др.) стали совладельцами «Витрины ТВ» в 2018 году, выкупив у НМГ по 25% компании. В феврале в «Газпром-медиа» говорили “Ъ”, что тоже присоединятся к проекту, выкупив 25% компании у «СТС Медиа». Если сделка будет закрыта, к «Витрине ТВ» присоединятся все крупнейшие телехолдинги. Как уточнил источник, близкий к вещателям, «Газпром-медиа» уже договорился с учредителями «Витрины ТВ» о входе в проект и сейчас находится на стадии тестирования платформы.

Законопроект был разработан совместно с МКС и учитывает мнение его участников, в том числе и предложение НМГ, рассказал “Ъ” Леонид Левин. Создание единого поставщика нужно в первую очередь потому, что сами телеканалы пока не могут между собой договориться об организации системного вещания телеконтента в интернете, говорит он. По словам господина Левина, конкурс будет объявлен Роскомнадзором как только будет принят законопроект, «Витрина-ТВ» может стать одним из участников. Других возможных претендентов на статус единого поставщика он не назвал, уточнив, что должны быть рассмотрены все заявки. Если законопроект будет принят, «Витрина ТВ» планирует подавать заявку в качестве оператора, через которого будет распространяться контент каналов цифровых мультиплексов в интернете, заявил “Ъ” представитель «Витрины ТВ».

Распространение сигнала в интернете через единого оператора позволит обеспечить измерение во всех средах и на всех устройствах и таким образом повысить эффективность монетизации каналов, рассчитывают в компании.

Как ранее уточняли в НМГ, в компании считают, что создание подобного оператора позволит обеспечить единые принципы распространения ТВ-каналов в интернет-среде, усилить борьбу с нелегальным распространением ТВ-сигнала, внедрить единую систему измерений, что в конечном итоге повысит для вещателей эффективность монетизации контента в сети. В пресс-службе Роскомнадзора ранее отмечали, что концепция единого оператора онлайн-вещания может «обеспечить доступность одинакового контента для широкой интернет-аудитории».

Валерия Лебедева