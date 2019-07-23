Уехавшие из Чемодановки цыгане начали возвращаться в свои дома

Около 180 цыган, уехавших из пензенского села Чемодановка после массовой драки 13 июня, стали возвращаться в свои дома. Как рассказал «Ъ-Средняя Волга» глава администрации Бессоновского района Вячеслав Демичев, основная масса уехавших планирует вернуться примерно через неделю.

По словам господина Демичева, сейчас обстановка в селе спокойная, агрессии по отношению к цыганам нет. «По последним данным, которые есть у меня, приехали где-то 177–180 человек. Их было порядка 600. В селе открыт отдел полиции, там постоянно дежурят шесть человек. Цыгане спокойно ходят в магазины. Скот, который они оставили и который все это время содержали два местных фермера, они постепенно забирают к себе»,— отметил Вячеслав Демичев. По его словам, цыгане планируют вернуться после дня ВДВ (2 августа). «Они все будут возвращаться. А куда им деваться? Они в принципе уже оседлые»,— пояснил глава администрации Бессоновского района.

Напомним, массовая драка в Чемодановке произошла после того, как на местном озере молодые цыгане приставали к девушкам и угрожали им насилием. В потасовке участвовали около 200 человек, было разбито несколько автомобилей, пять человек получили серьезные травмы. Один из попавших в больницу мужчин умер следующим вечером.

После событий 13 июня были арестованы 28 человек, все представители цыганской диаспоры. Возбуждены уголовные дела по п. «ж» и «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений), ч. 3 ст. 30 и п. «а», «ж», и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушения на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Подробнее о последствиях — в публикации “Ъ” «Дела нашли на чемодановской трассе».

Сергей Петунин, Саратов