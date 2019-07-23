Упаковки продуктов «худеют» незаметно

Упаковки товаров в российских магазинах становятся меньше, говорится в докладе института маркетинговых исследований GfK. Только за последние шесть лет производители сократили размеры товаров ежедневного спроса, содержащиеся, казалось бы, в стандартных пакетах и коробках, на 7-20%. К примеру, на полках магазинов все чаще встречаются пакеты молока и сока емкостью меньше литра и шоколадки весом 90-95 гр. При этом цена товара либо не меняется, либо снижается незначительно.

Это явление обозначается английским термином «даунсайзинг». Оно характерно не только для России, отметил генеральный директор Национального союза производителей молока Артем Белов. В российских условиях это объясняется главным образом снижением доходов населения, пояснил эксперт: «Эта тенденция характерна не только для Российской Федерации, но и в принципе для мирового рынка. В случае с нашей страной есть определенная проблема, связанная со снижением реально располагаемых доходов населения. В этом смысле производитель, идя навстречу потребительским предпочтениям, делает упаковку более разнообразной. Если посмотреть на то же самое молоко, то вы можете купить упаковку в 200 гр., 500 гр., 1 и 2 л. Соответственно, с одной стороны, это все-таки тенденция более рационального подхода к выбору, а с другой — это связано и с сокращением реально располагаемых доходов населения».

Использовать практику даунсайзинга с целью увеличения собственной маржи могут позволить себе только малоизвестные бренды. В большинстве же случаев она вызвана изменением потребительских привычек россиян, считает портфельный менеджер компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин: «Я думаю, это отчасти связано с падением доходов населения с учетом кумулятивного падения с конца 2014 года. По моим оценкам, они просели более чем на 12%.

Подобное снижение действительно ведет к изменению потребительских привычек.

Домохозяйства стараются больше работать, чтобы компенсировать спад: они покупают продукты питания в упаковках меньшего размера, так как если вы возьмете большой пакет и не успеете его израсходовать, то понесете издержки. Мне кажется, что у производителя нет возможности как-то радикально увеличить свою маржу, потому что потребитель в целом достаточно рационален: обмануть его в долгосрочной перспективе очень сложно. Я не думаю, что именно с этой целью производители как-то уменьшают размеры упаковок. Конечно, такие есть, но это малоизвестные бренды».

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По данным специалистов GfK, производители начали снижать размеры упаковки после кризиса 2008-2009 года.

Андрей Загорский