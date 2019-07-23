Пенсионеры уходят в тень

За четыре года в Удмуртии почти в два раза сократилось число работающих пенсионеров, получающих пенсию по старости. Как отмечает Удмуртстат, основной причиной сокращения является решение правительства России не индексировать пенсию работающим пенсионерам. По словам экспертов, такая ситуация привела к тому, что сегодня нередко пенсионеры устраиваются на работу неофициально. В кадровых агентствах города отмечают, что люди пожилого возраста менее востребованы у работодателей, поскольку их обучать сложнее, чем молодых специалистов.

Число работающих пенсионеров, получающих пенсию по старости, сократилось в Удмуртии за четыре года на 43%. На начало 2016 года их было 154,9 тыс. человек, а на 1 января 2019 года — 88,5 тыс. человек. Такие данные приводит Удмуртстат со ссылкой на отделение Пенсионного фонда России по республике. Основной причиной сокращения статистики считают решение правительства России не индексировать пенсию работающим пенсионерам. Отмечается, что увеличение пенсии также способствует желанию уйти на заслуженный отдых. Если в 2015 году средний размер пенсии по старости в Удмуртии составлял 12,4 тыс. руб., то после февральской индексации в 2019 году — 14,7 тыс. руб.

Уменьшилась и доля работающих пенсионеров в общей численности пенсионеров. На начало 2016 года работал каждый третий пенсионер, к началу 2019 года – каждый пятый.

«По данным выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах, проводимого Росстатом в 2017 году, в домашних хозяйствах, состоящих из пенсионеров, пенсии являются хоть и главным, но все же не единственным источником доходов пенсионеров. В таких российских семьях пенсии и другие социальные выплаты составляли чуть больше половины (55,5%) доходов, доходы от трудовой деятельности – 41,4%. А вот помощь родственников была весьма незначительная»,— отмечают в Удмуртстате. Отношение средней пенсии к прожиточному минимуму пенсионера в 2016 году составляло 171%, к 2019 году оно увеличилось до 189%.

Как напоминает депутат Гордумы Ижевска Вадима Глухова, председатель правления «Общественного объединения по защите прав потребителей и инвалидов», до 2015 года всем пенсионерам размер пенсии индексировался независимо от того, работают они или нет. «Индексация пенсий для лиц, которые продолжают трудиться, была отменена в 2016 году. Данная мера была принята, чтобы сэкономить денежные средства Пенсионного фонда. Получилось, что работающий пенсионер оказался в невыгодном положении. Свою роль сыграла демографическая яма. На пенсию стали выходить дети детей Второй мировой войны. А как известно, в войну детей родилось мало. В общем, для Пенсионного фонда России сплошной профит»,— считает господин Глухов.

Как отмечает кандидат экономических наук Леонид Хазанов, поскольку сегодня пенсии работающим пенсионерам не индексируются, то из легального сектора пожилые люди уходят в теневой.

«В таком случае пенсии им индексируются, ведь с бюрократической точки зрения эти пенсионеры не работают. Кроме того, возможно, на предприятиях региона в последние годы при сокращении штатов увольняли прежде всего пенсионеров, желая тем самым сохранить молодые кадры»,— отмечает эксперт.

По его мнению, пенсионная реформа приведет к сокращению числа работающих пенсионеров за счет более позднего выхода людей на заслуженный отдых и из-за роста смертности людей предпенсионного возраста. «Они будут браться за любую работу, чтобы выжить, вкалывая без выходных и отпусков. Такой режим труда лишит здоровья и молодого человека, не говоря уже о тех, кому за 55, но нет еще 65 лет»,— считает господин Хазанов.

Заместитель руководителя ижевского кадрового агентства «Работа плюс» Наталья Липина отметила, что в большинстве случаев поступают заявки от компаний по поиску новых сотрудников в возрасте от 20 до 45 лет, люди пожилого возраста менее востребованы у работодателей. «Они понимают, что молодых людей обучать легче, чем пожилых. Да, на вакансии посудомойщиц и уборщиц нет конкретных требований по возрасту, но что касается, к примеру, менеджеров по продажам или специалистов в IT-сфере, там такие требования есть»,— пояснила госпожа Липина.

Оксана Мымрина