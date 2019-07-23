В Косулино горит «Пятерочка»

Пожар в здании магазина «Пятерочка» в селе Косулино (Свердловская область) распространился на 1 тыс. кв. м., сообщили в региональном управлении МЧС. По данным ведомства, у магазина обрушилась крыша. Пострадавших нет, так как в момент пожара в магазине не было покупателей, а персонал эвакуировался.

«Пожарные пытаются не допустить распространения огня на соседние жилые дома»,— сообщили в ведомстве. На месте работают шесть единиц техники и более 20 человек личного состава. Дополнительно на место происшествия направлена техника из Заречного, Арамиля и поселка Уральского.

Яна Рустамова