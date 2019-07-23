Электропикап Ford отбуксировал 454-тонный поезд

Компания Ford представила первый тизер новой модели — полностью электрического пикапа F-150.

Прототип, за рулем которого находилась главный инженер проекта Ford F-150 Линда Чжан, отбуксировал 10 двухэтажных железнодорожных вагонов с 42 пикапами Ford F-150 в них. Общая масса буксируемого груза превысила 454 тонны.

Точные сроки выхода на рынок электрического пикапа пока не названы. Известно, что в 2020 году появится гибридный Ford F-150 Hybrid, а после него в продажу поступит электропикап.