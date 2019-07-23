Регистрация машин в автосалонах переносится на 2020 год

Закон «О государственной регистрации транспортных средств» вступит в силу не 4 августа текущего года, как планировалось, а 1 января 2020 года. Отсрочку приняла Госдума, чтобы дать МВД возможность подготовиться к вступлению в силу масштабного документа. За автомобилистами остается право выбирать место получения номеров — в подразделениях ГИБДД или у частных изготовителей номеров. В свидетельстве о регистрации будут указывать категорию транспортного средства. Будет закрыта лазейка для автовладельцев, которые регистрируют машины за несовершеннолетними детьми, чтобы не платить штрафы.

23 июля Госдума приняла в третьем чтении пакет поправок в закон «О государственной регистрации транспортных средств». Документ, напомним, готовился с 2009 года, был принят в 2018 году и должен вступить в силу с 4 августа: водителей ждет множество нововведений в области регистрации авто. Несколько месяцев назад выяснилось, что уже подписанный президентом закон нужно править, ГИБДД вместе с комитетом по транспорту внесли поправки. Ко второму чтению было решено перенести срок вступления закона на 1 января 2020 года, чтобы Госавтоинспекция успела подготовиться к изменениям.

Основные нововведения уже принятого закона:

при покупке новой машины в автосалоне не нужно ехать в ГИБДД за номерами и документами — их выдадут и напечатают у дилера (если компания получит разрешение на подобную деятельность);

автовладелец должен нанести на машину за свой счет специальную дополнительную маркировку, если один из идентификационных заводских номеров заржавел или прогнил.

В первоначальной версии закона было заложено, что автомобилист в подразделении ГИБДД получает только комбинацию цифр и букв, а сам номер печатает у аккредитованного изготовителя номеров (частной фирмы).

Уже после принятия закона выяснилось, что таких фирм мало — водителям негде будет получить номер.

В новой редакции, которую сегодня приняла Госдума, решено оставить гражданам выбор. При получении госуслуги в ГИБДД нужно будет оплатить госпошлину, при печати номера у частника — оплатить его услуги. Тариф будет ограничен ФАС суммой 2 тыс. руб. Как пояснил “Ъ” автор законопроекта коммунист Михаил Авдеев, сохранение первоначальной схемы привело бы к тому, что транспортные предприятия («Мосгортранс», «Мосавтотранс» и т. д.), вынуждены были бы проводить отдельные тендеры по закупке номеров, что создало бы дополнительные сложности.

Порядок выдачи госзнака будет утвержден отдельным постановлением правительства, это уточнено в новой редакции закона. Проект его сейчас проходит публичное обсуждение на regulation.gov.ru. В этом документе, в частности, будет закреплен принцип: автовладелец получает номер с кодом только того региона, где он зарегистрирован. Сейчас, напомним, москвич, ставя на учет машину в Подмосковье, получает номера с кодом 50, 150, теперь будет получать 77, 97, 177 и т. д. Это необходимо для усиления полицейского надзора, чтобы инспекторы могли понимать, что мимо них едет «неместная» машина.

В законе появится новое основание для прекращения регистрации. По текущим правилам в случае, если собственник машины — несовершеннолетний гражданин, то машина может быть зарегистрирована на его усыновителя или родителя.

В поправках сказано: как только подросток достигает 16-летия, регистрация машины на усыновителя прекращается автоматически.

Как пояснил “Ъ” господин Авдеев, это сделано для исключения практики, когда граждане переоформляют машины на несовершеннолетних детей, а регистрируют на себя — при получении штрафа с камеры штраф не выносится, поскольку нельзя привлечь к ответственности несовершеннолетнего ребенка.

В свидетельство о регистрации (С) будут проставлять класс транспортного средства: например М1 — легковые автомобили, L3 — мотоциклы, N1 — легкие грузовики с максимальной массой до 3,5 тонны.

Сейчас в СТС ставится только тип транспортного средства (легковой универсал, грузовой), теперь будет применяться более точная классификация техрегламента Таможенного союза.

Данные о классе автомобилей содержатся в одобрениях типа транспортного средства.

Во время осмотра транспортного средства на площадке инспектор ГИБДД должен будет проверить, не внесены ли изменения в конструкцию машины (например, установлен газовый баллон). Если конструкция изменена, то водитель обязан предъявить соответствующее свидетельство (с 1 июня действует порядок согласования изменений в конструкцию), если документа нет — ему откажут в регистрации.

«Даже с учетом переноса срока вступления в силу закона каких-либо радикальных нововведений мы не видим,— говорит глава Союза производителей государственных регзнаков транспортных средств Людмила Шерстнева.— Большая часть граждан, скорее всего, продолжит регистрировать автомобили и получать номера в ГИБДД, как и сейчас. Потому что это удобнее, быстрее и выгоднее».

Суммарная пошлина за регистрацию автомобиля с выдачей госзнака составляет 2850 руб. или 2 тыс. руб. с учетом 30-процентной скидки, если подавать заявление через сайт госуслуг, пояснила она. «Сделать это можно, не вставая с дивана,— говорит госпожа Шерстнева.— Запись на прием — в конкретное время, в очередях стоять не надо. Если обращаться к частному изготовителю номера, то его еще надо найти, заплатив полные 2 тыс. руб. за изготовление номера. Также нужно будет заплатить госпошлину за регистрацию авто и выдачу нового СТС — это еще 850 руб. или 600 руб. со скидкой. Итого: минимум 2600 руб. Регистрация авто через ГИБДД имеет явные преимущества».

Что касается автосалонов и дилеров, то Людмила Шерстнева сомневается, что компании будут вкладываться в оборудование по изготовлению номеров, чтобы дать клиентам дополнительный сервис по выдаче. «Оборудование это стоит 6–7 млн руб., окупаться оно при утвержденных ФАС тарифах будет очень долго»,— говорит она.

«Плохо, что за подразделениями решено оставить функцию по изготовлению номеров,— говорит эксперт по регистрации автомобилей, один из авторов первоначальной версии закона 2009 года Борис Ионов.— Если бы участникам рынка заранее обозначили правила игры, показали бы проекты документов, они бы подстроились под новые условия. Появились бы новые фирмы по изготовлению номеров, дефицита не было бы. МВД, в свою очередь, могло бы сэкономить бюджетные средства, которые сейчас тратят на закупку номеров. Заложенная в законе возможность выбора, где печатать номера, может привести на местах к неразберихе и путанице».

Господин Ионов не согласился с оценкой Людмилы Шерстневой: «У крупных изготовителей заказать номер будет дешевле, чем в ГИБДД, за счет больших объемов производства, себестоимость одного комплекта — порядка 400 руб.»

Тем временем вместе с законом 4 августа должен вступить новый стандарт на регистрационные номера: можно будет получить новые уменьшенные знаки на мотоциклы, квадратные номера на японские и американские машины.

“Ъ” подробно рассказывал об этом ГОСТе. Документ утвержден приказом Росстандарта, дату вступления его в силу синхронизировали с законом о регистрации автомобилей. Вопрос о переносе срока вступления пока не решен, говорят источники “Ъ”: возможно, новые знаки все-таки будут доступны уже в августе.

«Не только ГИБДД потребуется подготовка к запуску проекта по регистрации транспортных средств в автосалонах, но и дилерам, которым со своей стороны потребуется организовать необходимую инфраструктуру, проработать бизнес-процессы и решить вопрос с кадрами»,— пояснил “Ъ” генеральный директор ГК "АвтоСпецЦентр" Денис Петрунин. По его словам, для внедрения проекта потребуется ряд условий: закупка оборудования, обучение сотрудников — это определенные инвестиции для дилеров. «Мы со своей стороны планируем получать соответствующий статус и предоставлять клиентам услуги по регистрации ТС и изготовлению госномеров. Я думаю, что другие дилеры тоже поддержат эту инициативу. Однако, думаю, подготовка инфраструктуры начнется уже после вступления законопроекта в силу, так как на данный момент цены на соответствующее оборудование неизвестны, предложений пока нет»,— говорит господин Петрунин.

Иван Буранов