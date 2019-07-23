РУСАДА сняло обвинения с главного тренера «Авангарда»

Российское антидопинговое агентство сняло обвинение с главного тренера омского хоккейного клуба «Авангард» Боба Хартли и главного врача команды Дмитрия Батушенко в нарушении антидопинговых правил, заявила ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

По данным «Спорт-экспресса», в апреле 2019 года нападающий «Авангарда» Денис Зернов во время одного из матчей финала Кубка Гагарина с московским ЦСКА скрывался от сдачи допинг-пробы, а главный тренер Боб Хартли и главный врач команды Дмитрий Батушенко пытались препятствовать работе допинг-офицеров. Стандартный срок дисквалификации за данные нарушения составляет четыре года.

Несмотря на снятое обвинение, оскорбительное отношение тренера и врача к допинг-офицерам «не должно остаться безнаказанным», считает Маргарита Пахноцкая. РУСАДА рекомендовала клубу и Федерации хоккея России вынести обоим сотрудникам «Авангарда» меры дисциплинарного взыскания — они имеют «определенные пробелы в знаниях антидопинговых правил». «Они не знают детально, как должна проходить процедура уведомления спортсмена в рамках допинг-контроля»,— сказала собеседница ТАСС.

В прошедшем сезоне «Авангард» под руководством канадца Боба Хартли впервые с 2012 года вышел в финал Кубка Гагарина, но проиграл ЦСКА в серии со счетом 0:4. Специалист возглавил команду перед минувшим сезоном.

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Илья Галагуз