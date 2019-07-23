Умер первый руководитель полетов NASA Крис Крафт

В понедельник, 22 июля, в возрасте 95 лет скончался первый руководитель полетов NASA Кристофер Крафт. Он умер в Хьюстоне, штат Техас. Дополнительных сведений об обстоятельствах его смерти не сообщается. «Со смертью одного из пионеров NASA, первого директора полетов Криса Крафта, Америка потеряла сегодня настоящее национальное достояние»,— говорится в заявлении Аэрокосмического агентства США.

Крис Крафт начал свою карьеру в Национальном консультативном комитете по аэронавтике (NACA) — правительственной научно-исследовательской организации, которая в 1958 году вошла в состав NASA. Крафт был тут же приглашен в команду, которая должна была работать над отправкой человека в космос. Он стал одним из 37 инженеров, вошедших в первый состав проекта «Меркурий» — первой пилотируемой космической команды США. Крис Крафт был нанят в отдел руководства полетами.

Одним из важнейших изобретений Крафта стало создание концепта центра контроля полетов. Тогда он осознал, что по сравнению с авиацией в космической программе роль наземных служб возрастает в разы. Именно с Земли должен осуществляться контроль над запуском и полетом ракеты, а также постоянный мониторинг состояния космического корабля и экипажа. Тогда же возникла необходимость в человеке, который отвечал бы за координацию всего центра — им в итоге и стал Крафт, получивший должность руководителя полетов. Под его руководством произошли первый запуск американского астронавта в космос, первый запуск человека на орбиту и первая высадка человека на Луну.

Крис Крафт в 1972 году перешел на пост руководителя Научно-исследовательского центра разработки пилотируемых космических летательных аппаратов. Десять лет спустя он покинул NASA, уйдя на пенсию.

Кирилл Сарханянц