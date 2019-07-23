Япония выразила протест России и Южной Корее из-за инцидента у спорных островов

Японские власти выразили протест Москве и Сеулу из-за инцидента в воздушном пространстве в районе островов Токто (Такэсима), передает Reuters со ссылкой на заявление генерального секретаря правительства Японии Ёсихиде Суга. Острова Токто являются спорными территориями — на них претендуют Япония и Южная Корея.

По словам японского чиновника, ситуация является «крайне прискорбной». Ёсихиде Суга также потребовал от Южной Кореи больше не повторять подобные действия.

Об инциденте в районе острова Токто (Такэсима) сообщило AP со ссылкой на анонимного представителя Министерства национальной обороны Южной Кореи. По информации агентства, самолеты Южной Кореи открыли предупредительный огонь после того, как несколько российских военных самолетов вторглось в ее воздушное пространство.

Минобороны отрицает, что по российским военным самолетам открывался предупредительный огонь. По данным министерства, два Ту-95мс ВКС России пролетали над нейтральными водами акватории Японского моря.