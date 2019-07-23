Банки предупредили о резком сокращении платежных терминалов из-за новых требований

Ассоциация банков «Россия» считает, что в стране может резко сократиться число платежных терминалов из-за новых требований по использованию контрольно-кассовой техники (ККТ). Опасения ассоциации выражены в письме Федеральной налоговой службе, на которое ссылается РБК.

Речь идет о законопроекте, принятом Госдумой 22 июля в третьем чтении, который запрещает использовать удаленную ККТ в платежных терминалах. По предлагаемым правилам агенты будут обязаны либо встраивать ККТ внутрь терминала, либо подключать с помощью проводов.

«Изменения приведут к сокращению доступности финансовых услуг для огромного количества людей в небольших населенных пунктах: пополнение счета, платежи за коммунальные услуги и по кредитам»,— заявил начальник правового управления ассоциации «Россия» Сергей Клименко. По его словам, придется «перестроить всю налаженную сеть», а там, где это будет дорого, придется аппараты убрать.

В письме ассоциации говорится, что новые правила затронут прежде всего QIWI, региональные сети терминалов TelePay (Екатеринбург), «КАССервис» (Красноярск) и платежную систему «Апельсин» (Омск). При этом гендиректор QIWI Сергей Солонин заявил, что принятые поправки на бизнес повлияют незначительно.

Как заявил представитель компании «Штрих-М», одного из производителей ККТ, платежные терминалы можно использовать для отмывания денег. Владелец может на время отключить терминал от удаленной ККТ, сославшись на проблемы с интернетом, и прописать программу, которая позволяет печатать подобие чека.