В Екатеринбурге сожгли автомобиль координатора «Народного контроля»

В ночь на 23 июля в Екатеринбурге неизвестные подожгли автомобиль координатора проекта «Народный контроль» свердловского отделения «Единой России» Дмитрия Чукреева. О произошедшем господин Чукреев сообщил на своей странице в Facebook. «Итоги рейда “Народного контроля” по нестационарным объектам в Екатеринбурге. Неизвестный поджог наш автомобиль и скрылся»,— написал он.

Пожар произошел на улице Мельковская. По данным управления МЧС по Свердловской области, сообщение о возгорании поступило в 1:45. Рядом с Audi A4 господина Чукреева стояла «Ока», которая тоже сгорела. На месте работали две единицы техники и восемь спасателей, которые справились с огнем в течение четырех минут.