Глава администрации губернатора Хакасии уйдет в отставку

Руководитель администрации главы Хакасии Богдан Павленко планирует покинуть занимаемую должность, сообщил “Ъ-Сибирь” источник в рескоме КПРФ.

В пресс-службе администрации сказали, что сейчас господин Павленко находится в командировке. Сам Богдан Павленко заявил, что информация об отставке будет завтра. Он не исключил, что его могут назначить на должность исполняющего обязанности мэра Димитровграда в Ульяновской области.

Богдан Павленко руководил избирательной кампанией коммуниста Валентина Коновалова на выборах главы Хакасии осенью 2018 года. После его победы Богдан Павленко стал главой администрации руководителя республики.

В 2009 году Богдана Павленко избрался депутатом Тульской областной думы от КПРФ, в 2012 году стал руководителем фракции КПРФ. В 2014 году занял должность главы города Донской в Тульской области.

Юлия Сасевич