США продолжат переговоры с талибами в Дохе

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад возобновит переговоры в Дохе с представителями движения «Талибан» (запрещено в РФ), говорится в заявлении пресс-службы Госдепа. Эмиссар отправляется в Афганистан и Катар, где с 22 июля по 1 августа будет способствовать налаживанию мирного процесса, который положил бы конец конфликту в Афганистане.
«В Дохе он возобновит переговоры с "Талибаном"»,— приводит ТАСС выдержку из сообщения.
Конференция, организованная Катаром и ФРГ, проходила в Дохе 7–8 июля. В ней приняли участие талибы и афганские политики.
Необходимость проведения встречи была одной из немногих конкретных договоренностей, достигнутых 6 февраля, когда афганские политики и талибы встречались в Москве.
Подробнее — в публикации “Ъ” «Афганское урегулирование требует времени и мест».
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