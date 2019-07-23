США продолжат переговоры с талибами в Дохе

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад возобновит переговоры в Дохе с представителями движения «Талибан» (запрещено в РФ), говорится в заявлении пресс-службы Госдепа. Эмиссар отправляется в Афганистан и Катар, где с 22 июля по 1 августа будет способствовать налаживанию мирного процесса, который положил бы конец конфликту в Афганистане.

«В Дохе он возобновит переговоры с "Талибаном"»,— приводит ТАСС выдержку из сообщения.

Конференция, организованная Катаром и ФРГ, проходила в Дохе 7–8 июля. В ней приняли участие талибы и афганские политики.

Необходимость проведения встречи была одной из немногих конкретных договоренностей, достигнутых 6 февраля, когда афганские политики и талибы встречались в Москве.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Афганское урегулирование требует времени и мест».