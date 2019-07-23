9 процентов составило значение индекса ценовых ожиданий предприятий на предстоящий квартал (с учетом сезонности) в июне 2019 года, сообщил Банк России. Показатель, характеризующий баланс ответов на вопрос «Как изменятся в следующие три месяца цены на готовую продукцию предприятия?» 11 тыс. компаний разных отраслей, после подскока в мае снизился на 1,2 процентного пункта, продолжив тренд, начавшийся в декабре 2018 года. Майский подскок был обеспечен ожиданием роста цен в добыче, а вслед за ней и в промышленности, оптовой торговле и транспорте. В июне, несмотря на сохранение ожиданий роста цен в добыче и на транспорте, в других секторах они оказались ниже уровней апреля.