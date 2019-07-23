Верховный суд Башкирии расписался в поддержке горизбиркома

Суды Башкирии признали законным отказ горизбиркома Уфы в регистрации на дополнительные выборы в городской совет главе местного штаба оппозиционера Алексея Навального Лилии Чанышевой. Эксперты МВД забраковали в подписных листах кандидата 27 из 246 подписей, при этом, например, дали заключение о том, что одна из подписанток мертва, хотя она жива. Назначить независимую экспертизу и опросить на процессе самих подписантов, которые пришли в суд, судьи отказались. Они не стали ставить под сомнение объективность заключения экспертов МВД, сославшись на «презумпцию добросовестности госслужащих».

ВС Башкирии вслед за Советским райсудом Уфы вчера отказался признать нарушения в действиях городской избирательной комиссии, отказавшей в регистрации на дополнительных выборах в горсовет главе местного штаба Алексея Навального Лилии Чанышевой. Госпожа Чанышева шла самовыдвижением в избирательном округе, где «Единая Россия» выставила кандидатом бывшего вице-мэра по строительству Артура Хромца. Кандидат предоставила в комиссию 246 подписей избирателей, 27 из которых (около 11% при 10% допустимых) сотрудники экспертно-криминалистического центра признали недействительными. Так, по их мнению, в 19 подписях избиратели не сами проставили даты заполнения подписных листов, а одна из подписанток, согласно справке ФМС, уже умерла.

Лилия Чанышева подала в суд заявления о признании действий комиссии незаконными. В первом она заявила, что комиссия нарушила ее избирательное право, направив подписи на проверку МВД и УФМС и не уведомив кандидата, из-за чего она была лишена возможности представить свои возражения. Во втором иске активистка потребовала признать незаконным отказ комиссии в регистрации. В первом иске суд отказал Лилии Чанышевой 8 июля. Вчера в Верховном суде, где рассматривалась жалоба активистки на это решение, она еще раз повторила, что при рассмотрении подписных листов на заседании рабочей группы горизбиркома была лишена возможности ознакомиться с выводами экспертов МВД. Увидеть возражения почерковедов Лилия Чанышева смогла лишь после обращения в суд — спустя два дня после отказа в регистрации. «Власть держится за свое место и не хочет допустить ни одного независимого кандидата до выборов»,— сказала она на процессе.

Представители горизбиркома заявили, что процедура рассмотрения подписей проводилась «в строгом соответствии с законом»: он разрешает как направлять подписи на проверку в экспертно-криминалистический центр МВД, так и привлекать экспертов на заседания рабочих групп в горизбирком. Комиссия не обязана уведомлять кандидата о направлении подписей на экспертизу, кроме того, истец «не смог указать, какая норма закона здесь была нарушена». Наконец, добавили представители ответчика, в настоящее время удовлетворить требование истца и разрешить ей присутствовать при проверке подписей уже невозможно, так как сроки такой проверки истекли.

Отметим, что в минувшую пятницу Советский суд Уфы отказал Лилии Чанышевой в иске о признании незаконным отказа в регистрации. Ознакомившись с заключением экспертов МВД, Лилия Чанышева обнаружила, что одну из подписей они признали недействительной на основании справки УФМС о смерти избирателя, но большую часть — потому, что даты в подписных листах были якобы проставлены одним человеком. Представитель Лилии Чанышевой в суде Федор Телин, который брал подпись у «умершей» избирательницы, предложил суду опросить ее лично, так как женщина готова прийти в суд. В ответ судья Виктор Иванов, рассматривавший дело, предложил истцу принести справку из ЗАГСа, подтверждающую, что избирательница жива. Назначить независимую экспертизу подписей и опросить в суде избирателей, подписи которых были забракованы сотрудниками экспертно-криминалистического центра МВД, судья отказался, сославшись на «презумпцию добросовестности госслужащих».

Лилия Чанышева заявила, что намерена оспаривать оба отказа в иске в вышестоящих инстанциях суда.

Дарья Кучеренко, Уфа