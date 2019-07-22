Россиянки выиграли золото на чемпионате мира по фехтованию

Сборная России (Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Анастасия Иванова, Лариса Коробейникова) одержала победу над итальянскими рапиристками в финале командных соревнований чемпионата мира по фехтованию в Будапеште. Встреча завершилась со счетом 43:42.

Сборная России до этого выигрывала золотые медали в женских командных соревнованиях на рапирах четыре раза: в 2002, 2006, 2011 и 2016 годах.

Третье место на чемпионате заняли французские спортсменки, которые одержали победу над командой из США. Счет составил 45:43.

Напомним, ранее Инна Дериглазова стала пятикратной чемпионкой мира по фехтованию, получив золотую медаль в индивидуальных соревнованиях.

О том, как прошла встреча, читайте в материале “Ъ” «Рапира мира».