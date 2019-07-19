Дериглазова стала пятикратной чемпионкой мира по фехтованию

Россиянка Инна Дериглазова выиграла золотую медаль на чемпионате мира по фехтованию в индивидуальных соревнованиях на рапирах, победив французскую спортсменку Полин Ранвье. Счет составил 15:11.

По итогам соревнований третье место заняли итальянские спортсменки Элиза ди Франчиска и Арианна Эрриго.

Дериглазова стала чемпионкой мира в пятый раз. Она трижды одерживала победу в индивидуальных соревнованиях и два раза — в командных. Спортсменка также является олимпийской чемпионкой.

О шансах россиян на чемпионате в Будапеште — в материале “Ъ” «Настало время рубить и колоть».