Готовь соль летом

На фоне прошлогодней снежной зимы дорожные компании уже в середине лета начали пополнять запасы соли. Подконтрольное Смольному СПб ГУДП «Центр» объявило тендер на поставку 40 тыс. тонн за 234 млн рублей — это в два раза больше, чем получили предприятия в прошлом году. В комитете по благоустройству объясняют закупки пополнением складов: согласно госконтрактам, у предприятий должен быть двухмесячный запас реагентов. При этом, как и предыдущие четыре года, уверяют в Смольном, соляная смесь будет использоваться в песке лишь на 5–10%, минимизируя количество реагентов на улицах.

За снежную зиму 2018–2019 года дорожные предприятия использовали 157 тыс. тонн соли, сообщили “Ъ” в комитете по благоустройству. Почти четверть этого объема закупает для предстоящей зимы «Центр», следует из данных госзакупок. Стоимость одной тонны соли составляет 5,9 тыс. рублей. Около 40% объема поставки, согласно техзаданию, подрядчик должен поставить до 1 октября 2019 года, еще около 50% — до 31 декабря, остальную партию — к февралю 2020 года.

Другие дорожные предприятия еще не объявили конкурсы. В прошлом году их разыгрывали только в октябре 2018 года. Тогда дорожные компании впервые за три года стали закупать соль. В Смольном объясняли: запасы предыдущих лет, когда соль закупали в объемах до 200 тыс. тонн, исчерпались. Такой же ответ получил “Ъ” на запрос о двукратном увеличении поставки по тендеру, объявленному 19 июля.

Жители Петербурга активно высказывали претензии к уборке снега в разных районах в предыдущем сезоне. С начала зимы в Петербурге от гололеда и падения наледи пострадали десятки человек. В городе выпало более двух метров снега. За период с октября по март дорожники вывезли около 3,7 млн кубометров снега — это на 50% больше, чем в было в 2017 году и в 12 раз больше, чем в 2014 году, приводили расчеты в Смольном. Ранее сообщалось, что администрация Петербурга направит 3 млрд рублей на закупку 471 единицы снегоуборочной техники к предстоящей зиме.

В правительстве Ленобласти вчера сообщили, что ограничат использование пескосоляной смеси для обработки дорог зимой, отдавая предпочтение солевым противогололедным растворам. «Практика показала, что в условиях снегопада раствор быстро растворяет выпавший снег, не давая тому покрыться ледяной коркой. Влажная соль способствует повышению безопасности движения транспорта, улучшая сцепление шин с дорогой. Благодаря использованию малого количества реагента, жидкий раствор является более безопасным для окружающей среды, чем пескосоляная смесь»,— отмечается в сообщении области. В Смольном применение этой технологии в Петербурге прокомментировать оперативно не смогли.

Комитет по госзаказу и комитет по благоустройству разыграли 13 конкурсов на содержание дорог прошлой зимой на общую сумму 8,9 млрд рублей. Контракты выиграли шесть компаний: принадлежащие Смольному СПб ГУДП «Центр», ОАО «Коломяжское», СПб ГУДП «Путь», ГУДСП «Курортное», ОАО «Автодор СПб», а также АО «Автопарк №7 Спецтранс» (последнюю на рынке связывают с сыном экс-губернатора Петербурга Валентины Матвиенко Сергеем). Позже депутат петербургского ЗакСа Максим Резник подал заявление в УФАС с просьбой проверить возможное наличие картеля. Компании якобы выходили на торги парами, предлагая идентичные суммы, при этом снижение от начальной цены контракта было минимальным — 0,5%. Ведомство рассматривает дело о «снежном картеле» до сих пор. Очередное заседание назначено на 6 августа. На одном из последних заседаний УФАС привлек к делу комитет по благоустройству. Руководитель ведомства Вадим Владимиров не исключал возможность повторения ситуации с торгами в будущем (см. “Ъ” от 26.06.2019). «Почти все предполагаемые участники картеля — это бывшие и действующие ГУПы, некоторые из них сейчас акционировались, но подконтрольны Смольному. Им обычно понятен только один способ конкуренции — раздел рынка»,— говорил он. Комитет по благоустройству традиционно разыгрывает конкурсы на содержание дорог на следующий год в декабре текущего года. Согласно закону о бюджете Петербурга, в 2019 году комитет получит на содержание дорог 9 млрд рублей, в 2020 году — 9,3 млрд рублей, в 2021 году — 9,7 млрд рублей.

Яна Войцеховская