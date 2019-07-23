Как работает электронное голосование за рубежом

В 2007 году Эстония первой в мире использовала систему электронного голосования (ЭГ) на парламентских выборах. При голосовании используется идентификационная смарт-карта — первичное удостоверение личности. Проголосовать через интернет можно в период досрочного голосования (за четыре—шесть дней до выборов). Избиратели могут изменить свой электронный голос неограниченное число раз, однако в день выборов изменить или аннулировать голос уже невозможно. На прошедших в стране парламентских выборах в марте 2019 года через интернет было подано более 247 тыс. голосов (43,8% от общего числа).

В Великобритании в 2002–2005 годах прошла серия экспериментов по использованию ЭГ. Самый крупный состоялся на муниципальных выборах в Ливерпуле: избиратели могли голосовать по интернету, телефону и через СМС. Начинание подвергли критике за ненадежность системы, вероятность мошенничества и нарушение прав на тайну голосования. Эксперимент свернули, но в 2007 году его возобновили с новой электронной системой.

В Швейцарии работы по поэтапному использованию ЭГ начались еще в 2000 году. По состоянию на 2018 год 14 кантонов из 26 в экспериментальном порядке уже проводили ЭГ. 229 различных электронных голосований прошли и на федеральном уровне. Использование ЭГ на выборах является суверенным правом каждого кантона как субъекта конфедерации.

Во Франции с 2003 года разрешено голосование через интернет для граждан, находящихся за рубежом. ЭГ используют до 2% избирателей.