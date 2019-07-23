Банкротство не освободило от ответственности

ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга» привлекло к субсидиарной ответственности руководителя ООО «Петерпайп-Инжиниринг» Антона Бысова за нарушение сроков выполнения работ. Суд постановил взыскать с него более 100 млн рублей в пользу предприятия и других кредиторов, что, по оценке ГУП «ТЭК», является одним из самых крупных взысканий долгов по этому механизму в Петербурге. Юристы отмечают, что в 2018 году количество руководителей, привлеченных к субсидиарной ответственности, выросло в 2,3 раза по сравнению с предыдущим годом.

«Петерпайп-Инжиниринг» известен в качестве подрядчика ГУП «ТЭК», который занимался строительством инженерных коммуникаций, реконструкцией теплосетей, разработкой проектно-сметной документации. С 2017 года находится в процедуре банкротства. При исполнении подрядных договоров по заказу ТЭКа «Петерпайп-Инжиниринг» допустил просрочку исполнения своих обязательств, что привело к срывам сроков исполнения производственных планов предприятия. ГУП «ТЭК» оценил ущерб в 4 млн рублей, включив эту сумму в реестр требований кредиторов «Петерпайп-Инжиниринг. Однако в ходе процедуры банкротства бывший руководитель «Петерпайп-Инжиниринг» Антон Бысов уклонился от передачи арбитражному управляющему документов и материальных ценностей. ГУП «ТЭК» обратил внимание управляющего на эту ситуацию и вновь подал в суд, который установил, что в результате указанных действий бывшего руководителя «Петерпайп-Инжиниринг» формирование конкурсной массы должника стало невозможным. В связи с этим суд привлек господина Бысова к субсидиарной ответственности по всем обязательствам общества в размере 110,9 млн рублей. Помимо ГУП «ТЭК», среди кредиторов «Петерпайп-Инжиниринга» — ООО «Дорстрой», ООО «Лентелефонстрой-Инвест».

По словам заместителя гендиректора ГУП «ТЭК» по правовым и корпоративным вопросам Даниила Карпина, этот случай привлечения к субсидиарной ответственности является одним из крупнейших в Петербурге. Ранее суд удовлетворил заявление ГУП «ТЭК» о привлечении бывшего генерального директора управляющей компании ООО «УК "РЭС ТСВ"» к субсидиарной ответственности по ее долгам на сумму свыше 90 млн рублей.

«Институт привлечения руководителей к субсидиарной ответственности по обязательствам компаний-должников является одним из механизмов погашения задолженности перед кредиторами. Количество привлеченных контролирующих лиц в 2018 году выросло в 2,3 раза по сравнению с 2017 годом и в 4,2 раза — против показателей 2016 года. При этом процент удовлетворенных требований о привлечении к субсидиарной ответственности составляет 45% от общего числа рассматриваемых споров по итогам четвертого квартала 2018 года»,— говорит генеральный директор юридической компании «Сотби» Станислав Зиновьев. Он отмечает, что отчуждение актива руководителя может быть оспорено кредиторами по общегражданским основаниям, а также по специальным основаниям в рамках личного банкротства гражданина.

По словам Дмитрия Клеточкина, партнера фирмы «Рустам Курмаев и партнеры», в настоящее время привлечь к ответственности руководителей и бенефициаров должника удается обычно без особых проблем, а вот вопрос фактического взыскания является довольно сложным, поскольку многие ответчики заранее и тщательно готовятся к банкротству. «Привлекаемые к ответственности лица начинают активно прятать и продавать свое имущество, причем, как правило, задолго до признания банкротом контролируемой ими структуры, а кредиторы, в свою очередь, инициируют процедуры личного банкротства с тем, чтобы вернуть активы и обратить на них взыскание»,— отмечает эксперт.

Алексей Кириченко