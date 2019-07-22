Рост налоговых поступлений в бюджет Кировской области составил 10,8%

По итогам первого полугодия доходная часть бюджета Кировской области составила 33,2 млрд руб. или 47,1% от годового плана. Рост поступлений по сравнению с прошлым годом составил 10,1%, сообщает региональный минфин. Собственные доходы бюджета составили 22,4 млрд руб., увеличившись на 9,1%.

В структуре собственных доходов налоговые поступлений выросли на 10,8% (+1,9 млрд руб.) почти до 20 млрд руб. Так, перечисления по НДФЛ выросли на 6,3%, по акцизам – на 19,3%, по налогу на имущество организаций – на 8,9%, по налогу на прибыль организаций – на 18,9%.

Расходная часть регионального бюджета исполнена на сумму 32,6 млн руб. или 46% от плана. Рост расходов по сравнению с прошлым годом составил 10% (2,9 млрд руб.). Большую часть средств направили на образование (11,8 млрд руб., 36,1%), социальную политику (2,9 млрд руб. 28,2%), общегосударственные вопросы (2,4 млрд руб., 7,1%) и дорожное хозяйство (2,3 млрд руб., 7%).

Анастасия Еремина