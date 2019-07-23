В ферромарганце выплавляют монополиста

Саткинский чугуноплавильный завод, крупнейший производитель ферромарганца в РФ, собирается купить своего основного конкурента — Косогорский металлургический завод. Ферромарганец используется как добавка для улучшения свойств стали. Если сделка состоится, объединенная компания сможет контролировать 85% российского рынка ферромарганца, но ФАС пока не дала разрешение. Сталелитейные компании недовольны угрозой возникновения монополиста, но, по мнению аналитиков, они могут найти альтернативных импортных поставщиков.

Саткинский чугуноплавильный завод (СЧПЗ) намерен приобрести до 100% голосующих акций Косогорского металлургического завода (КМЗ), следует из поданного в ФАС ходатайства компании. Заводы производят чугун и ферромарганец. В ФАС сообщили “Ъ”, что решение по ходатайству еще не принято, это должно произойти не позднее 25 июля. ФАС уже продлевала срок рассмотрения ходатайства в «связи с необходимостью его дополнительного рассмотрения и получения дополнительной информации».

Необходимость в дополнительных сведениях могла возникнуть в связи с тем, что заводы являются крупнейшими поставщиками ферромарганца на российском рынке. КМЗ в годовом отчете оценивал общий объем рынка РФ в 154,8 тыс. тонн и называл СЧПЗ основным конкурентом. Так, доля СЧПЗ составляла 46%, КМЗ — 39%, АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» — 9%, группы «Приват» Игоря Коломойского и других импортных поставок — по 3%.

СЧПЗ находится в Челябинской области. Согласно последней известной отчетности за 2017 год, выручка выросла на 71%, до 6,5 млрд руб., при этом завод получил чистый убыток в 83,6 млн руб. По данным ЕГРЮЛ, СЧПЗ через «Саткинский инвестиционный холдинг» принадлежит Bonarda Investments Ltd, конечными владельцами Bonarda являются граждане Кипра. Между тем, по данным ТАСС, на 2010 год владельцами выступали московские бизнесмены Алексей и Виталий Ивановы. По данным Kartoteka.ru, гендиректором «Саткинского инвестиционного холдинга» является Евгений Витальевич Иванов.

Косогорский металлургический завод находится в Тульской области, по итогам 2018 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 28,5%, до 354 млн руб. Выручка увеличилась на 13%, до 13,7 млрд руб. Рост показателей был связан с ростом объемов проданного чугуна на внутреннем рынке и увеличением экспорта, на который приходится до 30% продаж. Собственником КМЗ является кипрская Mabrox Limited. Согласно кипрскому реестру, ее акционером является сейшельская компания Amida Limited. В 2002 году тульские СМИ писали, что КМЗ находится под контролем московской группы «Алеф-банк».

Ферромарганец используется для легирования стали. Крупнейшими потребителями ферромарганца являются НЛМК — 46,8 тыс. тонн в год, «Северсталь» — 24 тыс. тонн, ЧМК («Мечел») — 22 тыс. тонн, ММК — 18 тыс. тонн, Evraz — 10 тыс. тонн, «Металлоинвест» — 5,2 тыс. тонн. Источник “Ъ” в одной из сталелитейных компаний отмечает, что рынок ферромарганца в России уже сегодня серьезно консолидирован. «Дальнейшая монополизация рынка ограничит конкуренцию и вызовет неконтролируемый рост цен на ферромарганец»,— считает он. Впрочем, другой собеседник “Ъ” отмечает, что вклад ферромарганца в себестоимость стали — это «копейки».

Ирина Ализаровская из Райффайзенбанка считает, что в случае подъема цен на сырье российские металлурги будут искать альтернативных поставщиков за рубежом. По ее мнению, поставщики ферромарганца не заинтересованы в росте цен, поскольку в таком случае могут потерять своих потребителей на внутреннем рынке. Источники “Ъ” среди сталелитейных компаний подтверждают, что у них есть альтернатива в виде импортных поставок, однако они хотели бы избежать валютных рисков и рассчитывают работать с российскими поставщиками сырья.

Евгений Зайнуллин, Яна Рождественская