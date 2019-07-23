Переуступка долга обошлась в четыре года

Калининский районный суд Тюмени приговорил к четырем годам лишения свободы бывшего директора местного филиала Россельхозбанка Сергея Кравченко. По версии следствия, он получил взятку 600 тыс. руб. за переуступку банком права требования долга одной из коммерческих организаций на сумму более 21 млн руб. Долг был выкуплен за 7 млн руб. Сергей Кравченко вину не признал.



О вынесении приговора бывшему директору регионального филиала АО «Россельхозбанк» Сергею Кравченко сообщила прокуратура Тюменской области. В сообщении уточняется, что он признан виновным по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»). Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере двукратной суммы взятки — 1,2 млн руб. в доход государства. Также судом наложен арест на автомобиль осужденного — Lifan с прицепом (для обеспечения уплаты штрафа).

По данным прокуратуры, в июне 2018 года одна из коммерческих структур (ее название не разглашается) задолжала банку по кредитам более 21 млн руб. За взятку в размере 600 тыс. руб. господин Кравченко подписал договор о переуступке банком права требования долга. Он был заключен с физическим лицом (его фамилия не разглашается), которое подыскал один из собственников компании-должника. При этом право требования было выкуплено за 7 млн руб.

Сергей Кравченко был задержан сотрудниками ФСБ после получения денег. Сумма взятки по приговору суда конфискована в пользу государства.

Связаться с представителями Сергея Кравченко не удалось. По данным прокуратуры, он вину не признал. После возбуждения уголовного дела он был уволен из банка. Представители Россельхозбанка уголовное дело не комментируют.

Яна Рустамова