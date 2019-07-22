В Госдуму внесен законопроект о погашении ипотеки государством после смерти военного

В Государственную думу внесен законопроект, согласно которому в случае гибели или смерти военнослужащего государство будет досрочно погашать его обязательства по ипотеке. Средства на это будут выделяться из федерального бюджета. В пояснительной записке, однако, уточняется, что дополнительные расходы не потребуются. На эти цели пойдут деньги, которые выделяются на обеспечение накопительно–ипотечной системы военнослужащих. Авторами законопроекта выступили сенаторы Андрей Клишас, Людмила Бокова (оба состоят в «Единой России»), Александр Ракитин, а также депутат Госдумы Андрей Красов («Единая Россия»).

Как отмечают авторы, законопроект должен повысить эффективность расходования бюджетных средств, помочь оперативно решать вопрос с обеспечением жильем членов семьи военнослужащего. Помимо этого, это поможет погасить долги по ипотеке вне зависимости от того, на каком этапе находится оформление прав наследства и переоформление договора займа на наследников.

В документе отмечается, что наследникам переходят как имущественные права, так и обязанности — в том числе по ипотеке. Они погашают задолженность солидарно (отвечают вместе по одному обязательству) в пределах переданного наследства. Чтобы переоформить договор по ипотеке на наследников, необходимо получить согласие каждого из них. Если кто-то из наследников отказывается, то другие не могут переоформить документы, а уполномоченные органы не могут продолжить погашение ипотеки. «Законопроект решает данную проблему»,— говорится в пояснительной записке.