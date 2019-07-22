Volvo отзывает полмиллиона автомобилей

Компания Volvo Cars, принадлежащая китайской Zhejiang Geely Holding Group, объявила об отзыве 507 тыс. автомобилей по всему миру в связи с опасностью возгорания двигателя из-за дефекта одной из его деталей. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на пресс-службу Volvo Cars, проведенная самой компанией проверка показала, что есть крайне незначительная вероятность того, что впускной коллектор двигателя может начать плавиться и деформироваться.

«В самом крайнем случае есть вероятность возгорания в моторном отсеке»,— сообщила агентству Bloomberg пресс-служба компании, отказавшись уточнить вероятный финансовый ущерб отзыва автомобилей.

Отзыв касается автомобилей 2014–2019 годов выпуска с двухлитровыми четырехцилиндровыми двигателями, установленными на моделях S60, S80, S90, V40, V60, V70, V90, XC60, XC90. Компания подчеркивает, что на данный момент ни одного случая возгорания и связанных с этим несчастных случаев или травм не зафиксировано.

Алена Миклашевская