Один опытный человек говорил: «Первая машина четко определяет характер твоей езды на всю жизнь». Так, например, в советское время, начав свою автомобильную карьеру с покупки «Волги», ты был обречен ездить как таксист. Хотя некоторые товарищи до сих пор сопоставляют владение «Волгой» и способ передвижения «как у начальника», но это ошибочное суждение. Начальник сам не ездит, его возят. Босс не может почувствовать, что такое рулить в стиле таксомотора. Поэтому его вычеркиваем.

Это правило «о первой машине, определяющей характер», за небольшим исключением, справедливо и для производителей автомобилей. Если заглянуть в историю, то нетрудно будет найти примеры, как первенец, сошедший с конвейера, сильнейшим образом влиял на образ всей будущей линейки. Впрочем, совсем не обязательно шерстить Википедию в поисках исторических фактов. Достаточно просто сравнить Audi Q3 и Range Rover Evoque. Однажды я сам организовывал такой тест-драйв и был поражен огромной разницей в повадках соперников. Она буквально бросалась в глаза. Audi был легким как пушинка и исключительно послушным. Всем своим существом он доказывал, что относится к классу «малолитражек». Evoque ехал так, словно его смастерили из Range Rover. Хотя, конечно же, никакой связи между большим и малым «Рэнжем» нет, но она очевидно просматривается. Такую же коллизию являет и модельный ряд Jeep. Стоит сесть в маленький Renegade, как немедленно становится понятно, что в его генах сидит Wrangler. Можно сколько угодно доказывать нелепость этого заявления, но никуда не деться от телесных ощущений. Они слишком откровенны.

Управляя Mazda CX-9, ты совершенно точно можешь определить, что его предками были маленькие юркие «маздочки». Этот кроссовер явно произошел не от пикапа или чего другого полноразмерного. Если закрыть глаза, то отличить «девятку» от СХ-5 будет невозможно. У нее нет ни тяжелой поступи, ни валкости, ни заметных клевков. Инженеры, настраивавшие шасси СХ9, старались выровнять его «на одной высоте» с остальным модельным рядом компании.

Правда, в маленьких «маздах» всегда тянет включить режим «спорт», а здесь в большом кроссовере японцы что-то со «спортом» перемудрили. Как только включаешь тумблер с «дерзким» режимом, удовольствие от езды на СХ-9 сразу пропадает. Слишком много нервной тряски, а динамики, чтобы ее перекрыть, недостаточно. Поэтому я использовал только «комфорт».

«Девятка» – один из тех автомобилей, на которых можно прогуливаться. Выезжать после десяти вечера покататься по свободному городу без какой-либо цели, только чтобы насладиться выверенным японским продуктом. Какие мысли по дороге? Например, об избыточности больших внедорожников, сделанных под американский рынок. Почему эти огромные семиместные чемоданы так популярны в России? Семей с таким количеством детей у нас минимум. Наверняка здесь та же история, что и со спортивными машинами. Они ведь тоже не имеют практического смысла, однако хорошо продаются и притягивают новых владельцев, радующихся, что под капотом томится мощный зверь. Полноразмерные кроссоверы по большей части везут одного-двух человек, плохо помещаются на парковке и выжирают по 15 литров на «сотню». Зачем они нужны? Чтобы удовлетворять потребность собственников, чьей безусловной ценностью является максимум пространства в личном владении. Это как личное футбольное поле. Играть на нем не будешь, а вот посидеть у кромки на стульчике с чашечкой кофе и полюбоваться на свои владения... чем не высшее наслаждение?

Жуже Писла