Это надо запомнить: на капотах настоящих джипов всегда пишут слово «Jeep», а не исковерканные фамилии почивших японцев. И джип бывает только один – американский. Все остальное – подделки.

Некоторые ребята на Востоке думают, что если они свой древний рамный грузовик украсили пленкой «под дерево», а внутрь воткнули цветной телевизор, то получился «премиальный джип». Нет, получился лишь образец инженерной беспомощности и технологического убожества, пригодный разве что

для патрулирования китайских колхозов. Для более интересных и ответственных задач существуют оригинальные Jeep.

Хочется обладать действительно премиальным большим универсальным автомобилем и при этом выделяться среди массы обладателей совершенно одинаковых черных недоджипов? Есть Jeep Grand Cherokee Limited: экономичный, но мощный бензиновый V6 (238 л.с. и 295 Нм крутящего момента), восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия, полный привод Quadra Drive, кресла, обитые перфорированной кожей, с вентиляцией и обогревом, стеклянная панорамная крыша, система автоматической параллельной и перпендикулярной парковки, а также суперсовременная мультимедийная система U-Connect с интуитивным интерфейсом, которая даже подкасты из интернета воспроизводит. И все это великолепие может быть восьми разных цветов, включая невиданный у поддельных азиатских джипов роскошный темно-красный.

Если сердце блаженно екает при звуках слов «болото», «пески», «горы», «броды» и «камни», стоит присмотреться к Jeep Grand Cherokee TrailHawk – машине, одинаково хорошо приспособленной как для обычной городской жизни, так и для получения тридцати трех видов удовольствия на бездорожье. Тому очень способствуют система постоянного полного привода Quadra Drive II с понижающим рядом и блокируемым задним дифференциалом, пневмоподвеска Quadro Li?, поднимающая автомобиль над землей в диапазоне 206–273 мм, динамическая система регулирования момента рулевого управления DST, помогающая избежать сносов передней оси и заносов задней, а также улучшающая управляемость на скользком покрытии. Ну и конечно, легендарный мотор Pentastar объемом 3,6 литра и мощностью 268 лошадиных сил с максимальным крутящим моментом 347 Нм.

Впрочем, 268 сил для настоящих Jeep далеко не предел. Потому что существует на свете Grand Cherokee SRT, прозванный завистниками «летающим кирпичом». Под его капотом с решетками дополнительных воздухозаборников скрывается могучий V-образный восьмицилиндровый атмосферник объемом 6,4 литра. Этот знаменитый агрегат, прозванный HEMI, выдает немыслимые 468 л.с. и 624 Нм, что позволяет массивному внедорожнику разгоняться до 100 км/ч за 5 секунд, а далее лететь, прижавшись к дороге широкими колесами, обутыми в специальную спортивную резину. Понятное дело, что и тормоза у SRT необычные – шестипоршневые Brembo спереди и четырехпоршневые сзади. И электроника особая – есть настройки Sport и Track, а также особый режим для ураганного старта с места.

Но довольно слов. Пусть звучат фанфары. Под них на наш подиум заедет настоящая звезда – Jeep Grand Cherokee TrackHawk. Или взлетит – как посмотреть. Все-таки 707 сил компрессорного шестилитрового с довеском V8, три и семь десятых секунды до «сотни». Кто-нибудь видел хваленые азиатские «джипы» с такими характеристиками? Вот и я о том же.

Так что будете выбирать джип, внимательно посмотрите, что у него написано спереди, сзади и на руле. Везде должно быть «Jeep» написано, и ничего другого. Никаких значков, никаких имен непонятных – просто «Jeep». Не покупайте подделки, покупайте настоящее, оригинальное.

Яков Брискин