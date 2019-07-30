Предупрежден, значит вооружен

Москвичи явно избаловались: многих уже бесит благоустройство! В других городах люди жалуются президенту, что у них по полвека ямы заделать не могут. А в Москве их зарыли еще в прошлом веке, а теперь делают улицы еще краше и лучше. Понятно, что при таких темпах и масштабах ремонта случаются перегибы на местах. А при таком массовом привлечении рабочих с юга – проблемы с кадрами и с пониманием ими государственного языка, на котором пока еще говорят в Москве. Это приводит к конфликтам с местными жителями. Разумеется, кадры делают все, чтобы их избежать. Например, молча и без объявлений эвакуируют автомобили жителей с улиц, где нужно срочно сделать ремонт. Конечно, вдоволь набегавшись по району, свою машину можно иногда и найти. Но иногда нет. Подробности публиковал у себя в фейсбуке житель Москвы Борис Ситников. Так как не все на него подписаны, опубликую фрагменты здесь.

«Вчера ничего не предвещало... Сегодня утром жена пишет: "Борь, машину спер эвакуатор". Оказывается, на нашей улице меняют зимние бордюрчики на летние, поэтому ночью прилетела эвакуаторная саранча и утащила все машины вдоль дороги. Ни объявлений, ни предупреждений – ничего, просто сперли, и все. Куда отвезли – никто не знает. Таджики-бордюроменятели, естессно, ни сном, ни духом, ни по-русски. "Автокод", "мос.ру", "эвак.ру", горячая линии Мостранспорта тоже понятия не имеют, куда машины увезли, – у них на стоянках не зарегистрировано. Жена днем обошла два квартала. Я вечером обошел четыре. Машины нет. Завтра продолжим оздоровительные прогулки».

Ситниковы так и не нашли свой Duster. А на следующий день выяснилось, что его угнали. Перед этим Борис оставил обращение на сайте управы, и через два часа ему позвонил какой-то начальник из ГБУ «Мосавтодор»: «Мы по этому адресу никаких "Дастеров" не перемещали. "Дастеров" там не было! Но мы его сейчас найдем, я перезвоню». Но еще вечером жена Бориса разговаривала с конкретным водителем, который их «Дастер» перевозил и даже вспомнил куда – к соседнему дому. Но там его уже почему-то не было.

Борис отправился в ОВД и написал заявление об угоне. Опер пробил машину и показал распечатку – в ночь с понедельника на вторник искомый автомобиль зафиксирован камерами на 43-м километре трассы М-10 под Солнечногорском. За рулем – милый славянин средних лет в белой футболочке, и теперь вариантов вернуть машину не так уж и много. Но самая грустная новость: в ОВД Борису сказали, что чуть ли не половина угонов в Москве – с ремонтируемых улиц! Ведь пока хозяин ищет перемещенную машину по дворам, у угонщика есть почти сутки форы. Вот так и выходит, что пока одни стараются сделать улицы лучше, другие воруют у жителей автомобили. А обвиняют во всем, разумеется, тех, кто хотел как лучше.

Но это еще не конец истории, и снова слово Борису Ситникову:

«Стоило позвонить в пару автосалонов, как номер тут же слили понятно кому. Человек звонит в автосалон – значит есть деньги. Номера московские (495), представляются банками (Сбербанк или Росбанк). Нет, не пытаются вытянуть номера с двух сторон карты. Цель – получить внятно сказанное слово "да". Насколько я знаю, в крупных банках работает (или скоро заработает) голосовая аутентификация. То есть мое сказанное вслух (и записанное) "да" открывает массу возможностей помассировать мой счет. Мораль: по любым вопросам с деньгами звоните с симки, купленной у метро. Поставьте определитель номера. Но лучше кладите трубку сразу и молча».

Так что берегите себя, свой автомобиль и свой счет в банке. Машину лучше оборудовать хорошим механическим блокиратором и GPS-маячком. А также «дедушкиной кнопкой», которая размыкает какую-то цепь и спрятана в неожиданном месте. Прозванивать цепи и искать кнопку долго, поэтому угонщики, как правило, бросают автомобиль. Ну и страховка от угона тоже не помешает.