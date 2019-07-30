Шерше ле рюс

Верить или нет? Сообщается, что первый бюджетный купе-кроссовер Renault задумывался в первую очередь для России. И что Arkana создана по инициативе и при активном участии специалистов из российского офиса фирмы. И что вот он – автомобиль как некий оптимум под запросы нашего рынка. Хочется верить. И проверить.
Однако, какое совпадение! Ровно полвека назад в СССР заканчивали готовить к производству бюджетную машину для всесоюзного распространения, тоже в расчете на интересы наших потребителей. И по существу это тоже была иномарка. Легенды гласят, что на роль пробовали прогрессивный по тем временам переднеприводный хетчбэк Renault-16. Якобы советские люди могли тогда еще приобщиться к хорошему французскому. А поехали по-итальянски и гораздо проще – выбор пал на несложный «европейский автомобиль 1967 года» Fiat-124, из которого получились «Жигули».
Как делали раньше
ВАЗ-2101 в угоду советскому автомобилисту многим отличался от базовой модели. В первую очередь, совершенно новым двигателем с верхним расположением распредвала и увеличенным межцентровым расстоянием цилиндров, что позволило позже неоднократно повышать литраж. По сравнению с фиатовским вазовский мотор стал более короткоходным и приемистым. В сцеплении увеличили наружный диаметр фрикционных накладок. В коробке передач доработали синхронизаторы. Изменили задний мост. То же самое с передней подвеской: переработали кинематику, усилили пружины и шаровые опоры. Трехрычажная задняя подвеска уступила место прогрессивной пятиштанговой. Больше стал дорожный просвет. Наконец, был дополнительно укреплен и весь кузов.
В общей сложности за довольно короткий по меркам автопрома срок наших инженерных изменений внесли свыше восьми сотен. Результат прекрасно известен стране. Машина вышла комфортной, неприхотливой, прочной и надежной. Капремонт требовался лишь после сотни тысяч километров пробега. Многие «Жигули» накручивали на одометры по полмиллиона, оставаясь в рабочем состоянии. В общем, надежды оправдались.
Фото: Renault
Фото: Renault
Как стали делать
Renault Arkana – это аж семь лет большого труда на основе подготовительных подробных исследований. В истории с «Жигулями» проводился только народный конкурс на лучшее название. А специалисты Renault проводили опрос за опросом, продумывая массу подробностей. Правда, надо понимать, что на старте у российско-французского проекта было гораздо больше свобод и ресурсов, чем у советско-итальянского. Тогда доработка, а теперь разработка – почувствуйте разницу.
Определение купе-кроссовер – дань моде. Arkana – это лифтбэк с подъемной багажной дверью а-ля Skoda Octavia. Необычной новинку делает сочетание такого кузова и большого клиренса в 205 миллиметров. В реальности машина ладно скроена, крепко сшита, как ни посмотри. Кстати, кузов действительно разработали крепкий. А по габаритам это крупный C-класс и в модельной гамме занимает место между кроссоверами Kaptur и Koleos.
В основе – очередной вариант платформы B0. Ей по числу выпускаемых у нас соплатформенных «би-нулевых» Renault впору ставить российский соплатформенный памятник. Но вот Arkana – необычный случай – лишь на 45 процентов унифицирована с родственным кроссовером Kaptur, а по большей части элементы оригинальные.
Фото: Renault
Глубже в технику
Инженеры искали золотую середину: стремились сохранить энергоемкость подвески и хорошую плавность хода, при этом сделать машину более драйверской. Отличаются стабилизаторы, амортизаторы, пружины, сайлент-блоки. У версий с передним приводом сзади скручивающаяся балка, а у полноприводных – многорычажная схема. Задние тормоза оставлены барабанные, дисковые там появятся позже. Рулевой механизм новый: ЭУР на валу, обороты руля уменьшены до трех и добавлена регулировка вылета колонки. Полный привод в точности от Kaptur – с электромагнитной муфтой, которую можно принудительно блокировать на скоростях до 80 км/ч.
Особого внимания заслуживает премьерный мотор топ-версий, бензиновый наддувный 1.33, детище Renault и Daimler. Французские – алюминиевый блок и поршневая группа. Немецкие – ГРМ с цепью, система питания с непосредственным впрыском и турбина. У версии для нашего рынка – 150 л.с., а заправлять ее рекомендовано 95-м бензином. Турбо-Arkana оснащается вариатором от старшего кроссовера Koleos. Коробка настроена на нескучную езду, при нажатии педали газа на треть имитируется смена семи псевдопередач. Второй возможный двигатель – хорошо известный бензиновый 1.6 (114 л.с.). На переднеприводных машинах он работает с механической пятиступенчатой коробкой или знакомым же вариатором от Kaptur, а на полноприводных – с механической шестиступенчатой, и только.
Фото: Renault
Фото: Renault
Статика
Сегодня знакомимся с насыщенной топ-турбоверсией Style 4х4. Богаче только ограниченная серия Edition One, именно с нее начали прием заказов, и первая же сотня машин была раскуплена онлайн за час – сразу успех!
В интерьере монотонная строгость. Обстановка вокруг водителя солиднее, чем у Kaptur – подчеркивается, что Arkana выше по статусу. Отделка из обыкновенных пластиков, но выглядит почти сплошь прилично. Аккуратны кнопки и клавиши. По дизайну особенно удался эффектный, а к тому же и приятный в обращении пульт климатической установки. В базе кондиционер с упрощенными ручками, они той же формы, но без сердцевин-экранчиков. Странно, что так не постарались и с важным центральным тачскрином, он смотрится по-простецки приделанным к панели.
Кресла хороши, разве чуть подлиннее бы подушки. Регулировка вылета колонки удобна для людей не выше среднего роста, которым при посадке «по педалям» не требуется сильно притягивать руль на себя. А в зоне второго ряда меньше свободы, чем должно бы оказаться при такой базе, ведь заявлена она как самая большая в классе. Красота купе-кузова требует некоторых жертв.
Фото: Renault
Фото: Renault
Динамика
Турбомотор с вариатором делают «Аркану» органичной. Тестовая версия с полным приводом разгоняется от нуля до 100 км/ч за 10,5 секунды – умеренная динамика. А езда получается уверенной. В городе машина покладиста, на трассах нормально поддерживает разрешенную законом быстроту, не вынуждает напрягаться при обгонах. Коробка ладит с двигателем, исправно имитирует псевдопередачи. При кикдауне в мануальном режиме может ловко сбросить с седьмой сразу три. И особенное удовольствие от такой турбоверсии получаешь в режиме Sport, но тогда средний расход топлива по борткомпьютеру может подняться до существенных двенадцати литров.
Руль в спортивном режиме немного тяжелеет, а по умолчанию легче, чем ожидаешь. Управляется полноприводная Arkana «правильно» и кренится не сильно. И только на резких неровностях может своенравно сместиться с траектории, встряхнувшись. В основном же упругая подвеска комфортна и позволяет без опаски шпарить по откровенно плохим дорогам.
Заруливаем и на бездорожье. Грунтовая колея в лесу начинается не страшно, но затем ямы становятся все глубже, появляются торчащие камни размером до ступицы. Глаза уже боятся, но Arkana продолжает неторопливо и неуклонно продвигаться в авторежиме полного привода почти без пробуксовок. И когда кажется, что вот сейчас уж точно чиркнем штатной стальной защитой – оно всякий раз обходится. К слову, многие препятствия автомобиль способен легко победить и в режиме 2WD, выручают электронные помощники. И вот еще плюс: благодаря развитым уплотнителям дверей пороги сохранились достаточно чистыми даже после длительного проезда по пылище грейдерного участка.
Для полноты картины
Есть и минусы, а как же. Стеклоочиститель прилично не достает до левой стойки. Стеклоподъемник водительской двери – единственный с авторежимом. Разметка спидометра у машины, «созданной специально для России», оставлена европейская, хотя очевидно, что для нас удобны числа 40–60. Неряшливо исполнены пластиковые уголки у окон передних дверей, причем эти грубые вырезки постоянно бросаются в глаза. На втором ряду нет подстаканников, а в багажнике не обнаруживается крючков.
Но преимуществ больше. Мотор не давит звуком даже на высоких оборотах. Есть подогрев заднего сиденья. Объявлена пятилетняя гарантия на силовой агрегат. Один из главных плюсов – интересный актуальный прайс-лист. Машина щедро укомплектована, и сейчас это прямо-таки прекрасное предложение в диапазоне от 999 000 до 1 499 990 рублей.
Renault Arkana – определенно большое событие для российского рынка. Если судить по турбоверсии, все основные заложенные в автомобиле свежие идеи – формат в целом, доработанная платформа, 1.3 с вариатором и 4х4 – гармонично сочетаются. Универсальная красивая новинка крайне важна для фирмы, и модель, надо думать, продолжат совершенствовать по мелочам. Arkana может даже оказаться успешнее близкого по деньгам кроссовера Kaptur. Чай не «Жигули»!
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