Шерше ле рюс

Верить или нет? Сообщается, что первый бюджетный купе-кроссовер Renault задумывался в первую очередь для России. И что Arkana создана по инициативе и при активном участии специалистов из российского офиса фирмы. И что вот он – автомобиль как некий оптимум под запросы нашего рынка. Хочется верить. И проверить.

Текст: Александр Катаев

Фото: Renault

Однако, какое совпадение! Ровно полвека назад в СССР заканчивали готовить к производству бюджетную машину для всесоюзного распространения, тоже в расчете на интересы наших потребителей. И по существу это тоже была иномарка. Легенды гласят, что на роль пробовали прогрессивный по тем временам переднеприводный хетчбэк Renault-16. Якобы советские люди могли тогда еще приобщиться к хорошему французскому. А поехали по-итальянски и гораздо проще – выбор пал на несложный «европейский автомобиль 1967 года» Fiat-124, из которого получились «Жигули».

Как делали раньше

ВАЗ-2101 в угоду советскому автомобилисту многим отличался от базовой модели. В первую очередь, совершенно новым двигателем с верхним расположением распредвала и увеличенным межцентровым расстоянием цилиндров, что позволило позже неоднократно повышать литраж. По сравнению с фиатовским вазовский мотор стал более короткоходным и приемистым. В сцеплении увеличили наружный диаметр фрикционных накладок. В коробке передач доработали синхронизаторы. Изменили задний мост. То же самое с передней подвеской: переработали кинематику, усилили пружины и шаровые опоры. Трехрычажная задняя подвеска уступила место прогрессивной пятиштанговой. Больше стал дорожный просвет. Наконец, был дополнительно укреплен и весь кузов.

В общей сложности за довольно короткий по меркам автопрома срок наших инженерных изменений внесли свыше восьми сотен. Результат прекрасно известен стране. Машина вышла комфортной, неприхотливой, прочной и надежной. Капремонт требовался лишь после сотни тысяч километров пробега. Многие «Жигули» накручивали на одометры по полмиллиона, оставаясь в рабочем состоянии. В общем, надежды оправдались.

Renault заявляет, что вот он – автомобиль под запросы нашего рынка как исполнение сразу многих клиентских желаний.

Arkana – автомобиль «нашим и вашим», потому во многом компромиссная. Таковым компромиссом стала, например, ходовая. Здесь ради лучшей управляемости передний стабилизатор сделан жестче на 38 процентов, а задний – на 55. Но вот ходы подвески уменьшать не стали, величина как на Kaptur – это уже на пользу проходимости. Фото: Renault

Нравится, что восьмидюймовый тачскрин развернут к водителю. Меню незамысловатое, понятное. Реакции на прикосновения, увы, с задержками. Предусмотрена поддержка «Яндекс.Авто». Система камер кругового обзора не дает обобщенной картинки «вид сверху», только четыре плана: вперед, назад и в стороны – по отдельности. Фото: Renault

Как стали делать

Renault Arkana – это аж семь лет большого труда на основе подготовительных подробных исследований. В истории с «Жигулями» проводился только народный конкурс на лучшее название. А специалисты Renault проводили опрос за опросом, продумывая массу подробностей. Правда, надо понимать, что на старте у российско-французского проекта было гораздо больше свобод и ресурсов, чем у советско-итальянского. Тогда доработка, а теперь разработка – почувствуйте разницу.

Определение купе-кроссовер – дань моде. Arkana – это лифтбэк с подъемной багажной дверью а-ля Skoda Octavia. Необычной новинку делает сочетание такого кузова и большого клиренса в 205 миллиметров. В реальности машина ладно скроена, крепко сшита, как ни посмотри. Кстати, кузов действительно разработали крепкий. А по габаритам это крупный C-класс и в модельной гамме занимает место между кроссоверами Kaptur и Koleos.

В основе – очередной вариант платформы B0. Ей по числу выпускаемых у нас соплатформенных «би-нулевых» Renault впору ставить российский соплатформенный памятник. Но вот Arkana – необычный случай – лишь на 45 процентов унифицирована с родственным кроссовером Kaptur, а по большей части элементы оригинальные.

В меню на тачскрине можно выбрать один из ездовых режимов: My Sense, Sport или Eco. В режиме обычной езды My Sense задаешь одну из трех настроек ЭУРа. Впервые на выпускаемой в России модели Renault доступна система контроля слепых зон. ESP можно отключить на скоростях до 50 км/ч, чтобы побуксовать. Фото: Renault

Глубже в технику

Инженеры искали золотую середину: стремились сохранить энергоемкость подвески и хорошую плавность хода, при этом сделать машину более драйверской. Отличаются стабилизаторы, амортизаторы, пружины, сайлент-блоки. У версий с передним приводом сзади скручивающаяся балка, а у полноприводных – многорычажная схема. Задние тормоза оставлены барабанные, дисковые там появятся позже. Рулевой механизм новый: ЭУР на валу, обороты руля уменьшены до трех и добавлена регулировка вылета колонки. Полный привод в точности от Kaptur – с электромагнитной муфтой, которую можно принудительно блокировать на скоростях до 80 км/ч.

Особого внимания заслуживает премьерный мотор топ-версий, бензиновый наддувный 1.33, детище Renault и Daimler. Французские – алюминиевый блок и поршневая группа. Немецкие – ГРМ с цепью, система питания с непосредственным впрыском и турбина. У версии для нашего рынка – 150 л.с., а заправлять ее рекомендовано 95-м бензином. Турбо-Arkana оснащается вариатором от старшего кроссовера Koleos. Коробка настроена на нескучную езду, при нажатии педали газа на треть имитируется смена семи псевдопередач. Второй возможный двигатель – хорошо известный бензиновый 1.6 (114 л.с.). На переднеприводных машинах он работает с механической пятиступенчатой коробкой или знакомым же вариатором от Kaptur, а на полноприводных – с механической шестиступенчатой, и только.

Обод руля греется целиком. Между сиденьями и тоннелем фартучки, которые удержат выпавшую из карманов мелочь. У топ-версий атмосферная подсветка салона с регулировкой яркости, предложено восемь цветов. Аудиосистема управляется типичным для фирмы подрулевым пультом, и так удобнее, чем с тачскрина. Фото: Renault

Погрузочная высота значительная – около 80 см. Пол багажного отсека у полноприводных машин выше, поэтому грузовой объем больше у переднеприводных – от 508 до 1333 литров. Литраж считают вместе с «подпольем». Фото: Renault

Статика

Сегодня знакомимся с насыщенной топ-турбоверсией Style 4х4. Богаче только ограниченная серия Edition One, именно с нее начали прием заказов, и первая же сотня машин была раскуплена онлайн за час – сразу успех!

В интерьере монотонная строгость. Обстановка вокруг водителя солиднее, чем у Kaptur – подчеркивается, что Arkana выше по статусу. Отделка из обыкновенных пластиков, но выглядит почти сплошь прилично. Аккуратны кнопки и клавиши. По дизайну особенно удался эффектный, а к тому же и приятный в обращении пульт климатической установки. В базе кондиционер с упрощенными ручками, они той же формы, но без сердцевин-экранчиков. Странно, что так не постарались и с важным центральным тачскрином, он смотрится по-простецки приделанным к панели.

Кресла хороши, разве чуть подлиннее бы подушки. Регулировка вылета колонки удобна для людей не выше среднего роста, которым при посадке «по педалям» не требуется сильно притягивать руль на себя. А в зоне второго ряда меньше свободы, чем должно бы оказаться при такой базе, ведь заявлена она как самая большая в классе. Красота купе-кузова требует некоторых жертв.

Если судить по турбоверсии, все основные заложенные в купе-кроссовере свежие идеи гармонично сочетаются.

Фары, ДХО и задние фонари светодиодные уже по умолчанию. Колеса 17-дюймовые. Базовые диски стальные с пластиковыми колпаками, но похожи на литые. Боковые зеркала невелики, но информативны, салонное в таком кузове почти бессмысленно. Фото: Renault

Система бесключевого доступа ориентируется на дистанцию от кузова до ключа. Подошел – открылась. Отошел – заперлась. И двигатель у всех версий, кроме базовой, можно запускать дистанционно. Фото: Renault

Динамика

Турбомотор с вариатором делают «Аркану» органичной. Тестовая версия с полным приводом разгоняется от нуля до 100 км/ч за 10,5 секунды – умеренная динамика. А езда получается уверенной. В городе машина покладиста, на трассах нормально поддерживает разрешенную законом быстроту, не вынуждает напрягаться при обгонах. Коробка ладит с двигателем, исправно имитирует псевдопередачи. При кикдауне в мануальном режиме может ловко сбросить с седьмой сразу три. И особенное удовольствие от такой турбоверсии получаешь в режиме Sport, но тогда средний расход топлива по борткомпьютеру может подняться до существенных двенадцати литров.

Руль в спортивном режиме немного тяжелеет, а по умолчанию легче, чем ожидаешь. Управляется полноприводная Arkana «правильно» и кренится не сильно. И только на резких неровностях может своенравно сместиться с траектории, встряхнувшись. В основном же упругая подвеска комфортна и позволяет без опаски шпарить по откровенно плохим дорогам.

Заруливаем и на бездорожье. Грунтовая колея в лесу начинается не страшно, но затем ямы становятся все глубже, появляются торчащие камни размером до ступицы. Глаза уже боятся, но Arkana продолжает неторопливо и неуклонно продвигаться в авторежиме полного привода почти без пробуксовок. И когда кажется, что вот сейчас уж точно чиркнем штатной стальной защитой – оно всякий раз обходится. К слову, многие препятствия автомобиль способен легко победить и в режиме 2WD, выручают электронные помощники. И вот еще плюс: благодаря развитым уплотнителям дверей пороги сохранились достаточно чистыми даже после длительного проезда по пылище грейдерного участка.

Фото: Renault

Фото: Renault

Для полноты картины

Есть и минусы, а как же. Стеклоочиститель прилично не достает до левой стойки. Стеклоподъемник водительской двери – единственный с авторежимом. Разметка спидометра у машины, «созданной специально для России», оставлена европейская, хотя очевидно, что для нас удобны числа 40–60. Неряшливо исполнены пластиковые уголки у окон передних дверей, причем эти грубые вырезки постоянно бросаются в глаза. На втором ряду нет подстаканников, а в багажнике не обнаруживается крючков.

Но преимуществ больше. Мотор не давит звуком даже на высоких оборотах. Есть подогрев заднего сиденья. Объявлена пятилетняя гарантия на силовой агрегат. Один из главных плюсов – интересный актуальный прайс-лист. Машина щедро укомплектована, и сейчас это прямо-таки прекрасное предложение в диапазоне от 999 000 до 1 499 990 рублей.

Renault Arkana – определенно большое событие для российского рынка. Если судить по турбоверсии, все основные заложенные в автомобиле свежие идеи – формат в целом, доработанная платформа, 1.3 с вариатором и 4х4 – гармонично сочетаются. Универсальная красивая новинка крайне важна для фирмы, и модель, надо думать, продолжат совершенствовать по мелочам. Arkana может даже оказаться успешнее близкого по деньгам кроссовера Kaptur. Чай не «Жигули»!

Фото: Renault

Интересные факты из закулисья

Название

Arkana происходит от латинского arcanum, что значит «тайна, загадка, секрет, магия». И вдобавок играет созвучие со словом «аркан» – это уже о привлечении публики.





Кузов

Новинка могла быть седаном, так предполагалось изначально. Но, к удивлению создателей, оказалось, что клиенты уже переросли стереотип «Россия – страна седанов».





Дизайн

Облик автомобиля интернациональный. Красоту начали творить в нескольких дизайн-студиях Renault по всему миру, а финализировали решения во французском центре.





Деталь

Вы заметили, что сзади нет «дворника»? Исследования показали, что у конкурентов его как опцию заказывают редко. А стекло купе-кроссовера особо не грязнится.





Испытания

В общей сложности Arkana прошла миллион тестовых километров. География широка! Прототипы наездились по территориям России, Франции, Испании, Румынии и Швеции.

Renault, которые многое изменили

Espace

1984 год. Считается первым в мире однообъемным минивэном, если не учитывать полукапотный Dodge Caravan. В свое время поразил покупателей изобретательностью салона.





Twingo

1992 год. Пример того, каким замечательным может быть сверхмалый дешевый автомобиль. «Внутри гораздо больше, чем снаружи». Стал культовым в европейских городах.





Avantime

2001 год. Фантастический и рискованный трехдверный хетчбэк-купе. Его продажи провалились. Но все запомнили, насколько далеко за рамки можно пойти в экспериментах.





Logan

2004 год. Образцовый бюджетный седан создан специально для небогатых рынков. Завидная практичность, удивительная энергоемкость подвески. Абсолютный бестселлер.





Duster

2009 год. Компактный кроссовер на базе Renault Logan, также был исполнен бюджетным. В полноприводном варианте один из самых проходимых внедорожников класса.