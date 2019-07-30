Австрия. Монотонная провинция. Поле, деревня, поле, деревня. На дорожках усредненный автопарк. Повстречать в этакой глубинке какой-нибудь суперкар почти без шансов, много вероятнее увидеть крутейший трактор. А сами сегодня ездим здесь именно на суперкарах – таковыми считаем обновленные флагманы Skoda.

Текст: Владимир Акимов

Интересный и пока что малоизвестный факт. Помимо именитых прославленных суперкаров, на свете уже существует и австрийский, которому год от роду. Это автомобиль Milan Red от фирмы Milan Automotive, основанной в Леоберсдорфе гонщиком Маркусом Фуксом. И можем гордиться – дизайн у новинки российского происхождения. Причем художник Дмитрий Лазарев изначально адресовал свой проект спортивного монстра Raven бренду Lada! Но поскольку на АвтоВАЗе с воплощением как-то не заладилось, яркую идею стилистики выкупили австрийцы. Результат и впрямь монструозный. Бензиновый V8 6.2 развивает 1325 л.с. и позволяет ускоряться до 400 км/ч. Milan Red оказался в ряду с такими уникумами, как, например, Bugatti Chiron, Koenigsegg Regera или Pagani Huayra. С такими же необыкновенными и… да, категорически неудобными по меркам обычных машин.

Суперкары – они же вроде супергеройской техники из комиксов, страшно далекой от народа и повседневности. Бэтмобиль нереально крут в бою, но очевидно нелеп для мирных городских разъездов или путешествий компанией из города в город. Сегодня среди австрийских деревень живо представляем, как нелепо томился бы и Milan Red в тесноте родных мест. А затем приходим к мысли, что само определение суперкара – тесное. Разве выдающиеся «очень-машины» обязательно запредельны? Вполне ведь логично считать своего рода суперкарами очень популярную многотиражку Toyota Corolla, очень проходимый Land Rover Defender, очень красивый Jaguar E-type, очень пафосный Rolls-Royce Phantom. Или вот обновленный флагман Skoda Superb – явно суперский в смысле количества очень удобного автомобиля за приемлемые деньги.

Багажные двери с электроприводами и системой бесконтактного открывания. Грузовые отсеки после трансформации получаются огромными. Лифтбэк вмещает от 625 до 1760 литров, универсал – от 660 до 1950! Для пущего удобства есть крючки, автоматическая шторка, выдвижной пол и органайзер. Фото: Skoda

Skoda Superb отличается неожиданным даже простором в салоне. Крупные и высокие устраиваются за рулем с комфортом. А запас места на втором ряду позволяет сидеть чуть ли не с ногой на ногу. Диван с раздельным подогревом, сзади USB-слоты и розетка на 230 В, можно закрепить планшеты. Фото: Skoda

Перемены в салоне: штатная кнопка пуска двигателя, улучшенные отделка панелей и обивка сидений, увеличенные отсеки для мелочи. Подсветка проецирует фирменные логотипы. Приборы цифровые, можно выбрать один из пяти вариантов комбинации кнопкой на руле. Фото: Skoda

Многогранник

В тридцатых-сороковых годах прошлого века Superb был величественным и роскошным экипажем. Переродился в 2002 году седаном на удлиненной базе китайского Volkswagen Passat. Через шесть лет в следующем поколении раздвоился – с той поры выступает как лифтбэк и универсал. Перед нами третья из современных генерация 2015 года – прибавившие в размерах и богатстве лайнеры, ограненные дизайнером Йозефом Кабаном. А после обновления модель стала многограннее и по части версий.

Премьеру в Австрии украшает мини-экспозиция. Три стенда посвящены особенным исполнениям флагмана – подобраны по смыслу недешевые предметы одежды с аксессуарами. Стильные и черные сумка Ted Baker London, очки Fossil и полуботинки Geox сопровождают машину Sportline, у нее глянцево-чернильные диски и облицовка, спортивные кресла. Понтовые рубашка Hugo Boss, чемодан Rimowa и часы Daniel Wellington собраны возле шикарной топ-версии Laurin & Klement. Наконец, джинсовка Wrangler, обувь с развитой платформой Jack and Jones и грубоватый бумажник The Bridge – этот комплект на тему активности прилагается к новоявленной версии Scout с кузовом универсал.

Водим Scout и находим его самым разноплановым в гамме. Эффектная внешность с защитными накладками, большущие салон и багажник, обильное оснащение. Радуют оригинальные мелочи из пакета Simply Clever, в котором их три десятка. Вот у бэтмобиля в кабине нет навесной мусорницы со съемными пакетами, а тут есть. Клиренс версии увеличен на пятнадцать миллиметров, моторный отсек защищен снизу, привод исключительно полный и добавлен ездовой режим для офф-роуда, что позволяет увереннее съезжать с асфальта.

По грейдерному проселку такой универсал идет как по проспекту, подвеска с адаптивными амортизаторами благополучно гасит толчки, не раскачивает, не шумит. Шоссе – и здесь все хорошо. Версия образцово рулится на скорости в поворотах. Ход постоянно комфортный, разве с переключением в спортивный режим повышается чувствительность к дорожной мелочи. Заодно приятно тяжелеет руль, а бензиновый 272-сильный мотор 2.0 и РКП с семью ступенями словно получают порцию допинга, и кажется, что Scout разом ощутимо сбросил вес. В своем жанре – как есть суперкар! Лифтбэки и универсалы со 190-сильным вариантом бензинового 2.0 тоже воспринимаются быстрыми, но если Scout обнаружился избыточно энергичным, то у них динамика, так скажем, достаточная.

После апгрейда у этих лайнеров повышен интеллект и больше приятных мелочей.

Нашему рынку обновленные машины обещают представить осенью – как лифтбэк, так и универсал. Моторы в России должны быть только бензиновые: базовый – 1.4 (150 л.с.), остальные – 2.0 (190, 220 или 280 л.с.). Самый мощный Superb выступит с полным приводом, однако дебютный универсал Scout для нас пока под вопросом. Другие рынки вдобавок получат гамму дизелей и подзаряжаемый бензоэлектрический гибрид. Фото: Skoda

Фото: Skoda

От добра добро

Scout – главная новость. А вот и другие. Нынешний главный дизайнер бренда Оливер Штефани указывает на свежие штрихи в облике: головная светотехника заужена, облицовка укрупнена, на корме появилась хромированная полоса. Superb – это первая Skoda с полностью светодиодными матричными фарами, модули которых генерируют несколько световых пучков. Камера на лобовом стекле распознает объекты на пути, и пучки меняются так, чтобы при постоянно включенном дальнем не слепить встречных. Адаптивная система может переходить в режим для города, в режим для плохой погоды, подсвечивать повороты. А задние фонари теперь с полосками динамических указателей поворота, где светодиоды последовательно зажигаются от центра к бортам. Перечень внешних изменений завершают иные диски размерностью восемнадцать или девятнадцать дюймов и свежие цвета кристальный черный и гоночный синий.

Система контроля дистанции уже в стандартной комплектации и научилась распознавать пешеходов. Дорожные знаки отныне считываются с большей точностью. Со следующего года Superb получит и систему аварийной остановки: в критической ситуации будет автоматически замедляться, перестраиваться, избегая помех, затем тормозить на обочине. В общем, прибавилось сверхспособностей. Возвращаемся меж деревень на базу презентации и вдруг… Да неужели? Навстречу катит Lamborghini. И вынужденно сдерживается, такой неподходящий в этих прозаичных пейзажах, где нам весь день было просто супер.

Фото: Skoda

Super в разных областях

Культура

Супермен – самый известный из придуманных в современности персонажей со сверхспособностями. Икона американского масскульта, дебютировал в комиксах 1938 года. Сейчас уступает в успехе героям, созданным корпорацией Marvel.





Природа

Суперлуние – полнолуние в момент наибольшего приближения Луны к Земле. Позволяет видеть наш спутник крупнее, чем обычно. Не редкость. Термин не относится к иллюзиям, из-за которых Луна над горизонтом кажется удивительно большой.





Транспорт

Супертанкеры – исполинские суда-нефтевозы для перемещения более чем двух миллионов баррелей. Один из крупнейших – Knock Nevis 1979 года – возил по четыре миллиона. Как сообщается, сегодня такие гиганты выведены из эксплуатации.





Наука

Суперкомпьютер – некая электронно-вычислительная машина, превосходящая большинство других. Один из первых Cray-1 создан в 1974 году. Как правило, речь о комплексе ЭВМ, соединенных в локальную сеть и решающих задачи параллельно.





Спорт

Суперкубок – открывающее сезон соревнование между командами – победителями прошлого сезона, обычно на какой-либо нейтральной площадке. Приставка «супер» здесь как бы комплимент для выигравшей команды. Традиция таких кубков – из футбола.