Ночной полет

После эффектной премьеры фастбэка Wraith Eagle VIII на конкурсе автомобильной элегантности, что на озере Комо, британская марка решила обнародовать эскизы автомобиля, который будет создан в ознаменование столетия первого беспосадочного трансатлантического перелета. Eagle VIII будет изготовлен всего в 50 экземплярах и посвящен подвигу капитана Джона Алкока и лейтенанта Артура Брауна, пересекших Атлантический океан на самолете, оснащенном двумя двигателями Rolls-Royce Eagle VIII.

Летчики стартовали в июне 1919 года по маршруту Сент-Джонс – Клифден. Они управляли переоборудованным бомбардировщиком Vickers Vimy времен Первой мировой войны. С самого начала «все пошло не так»: быстро вышло из строя радио- и навигационное оборудование, что вынудило cмельчаков ориентироваться по звездам. В кабине моментально упала температура – 16 часов и 28 минут они провели в жутком холоде, преодолев в итоге 3040 км со средней скоростью 190 км/час.

Двухцветный кузов модели окрашен в оттенки серого Gunmetal и Selby Grey, разделенные тонкой линией медного оттенка. Линия дополняет обилие медных вставок в салоне.

Эскизы дают уникальное представление о творческом пути, предпринятом дизайнерами Rolls-Royce в попытке передать драматизм исторического момента. И конечно же, сам фастбэк Wraith Eagle VIII, как абсолютный шедевр автомобилестроения, служит более чем наглядным свидетельством уважения к тем временам, «когда все начиналось».

Отделка приборной панели воссоздает атмосферу ночного полета и представляет собой интерпретацию захватывающей панорамы, которая открывалась пилотам. Композиция выполнена из золота, серебра, меди и дымчатого эвкалипта. Эта тема переходит на потолок: 1183 оптоволоконных световых элемента изображают завораживающее скопление звезд, временами прерываемое стилизованными ночными облаками.

Единственным источником света в кабине было зеленое свечение, исходящее от подсветки приборной панели и огненных вспышек пламени правого внешнего двигателя. Часы Eagle VIII воссоздают этот эффект: ночью они излучают зеленый свет.

Сам салон, обшитый черной и серой кожей, дополняют яркие медные вставки – аллюзия к авиационному секстанту, который использовали пилоты для навигации. На защитной сетке динамиков выгравирована надпись «1,880 миль» – расстояние, которое преодолел самолет в милях. На внутренней обшивке двери водителя сверкает медная табличка с цитатой Уинстона Черчилля: «Сложно сказать, чем нам стоит больше всего восхищаться: их смелостью, решительностью, ловкостью, знаниями, их самолетом, их двигателями Rolls-Royce – или же удачей».

Двухцветный кузов модели окрашен в цвета Gunmetal и Selby Grey, разделенные тонкой линией медного оттенка. Черная решетка радиатора напоминает обтекатель авиационного двигателя Rolls-Royce Eagle VIII, а колесные диски покрыты полупрозрачной глянцевой затемненной краской.

Часы Wraith Eagle VIII красиво передают напряженную драму, пережитую летчиками. Во время перелета панель приборов вышла из строя по причине низкой температуры на высоте и плохой теплоизоляции кабины. Единственным источником света было небольшое зеленое свечение, исходящее от общей подсветки приборной панели и огненных вспышек пламени правого внешнего двигателя. Команда Rolls-Royce Bespoke воссоздала этот эффект: ночью часы излучают слабый зеленый свет. Красная часовая стрелка и стилизованный циферблат напоминают компас, а выгравированные ниже координаты пункта назначения служат напоминанием о тех событиях.