Игра воображения

Здесь три режима движения – Eco, Sport и Quantum. Новейшие трансформируемые сиденья с 31-точечными ремнями безопасности подходят для всех типов телосложений во Вселенной и обшиты межгалактически выделанной адорианской кожей. Lexus QZ 618 доступен в шести цветах, но производитель рекомендует UmbraBlack.

Lexus, как известно, строит летательные аппараты если не наяву, то для кино. В фильме «Валериан и город тысячи планет» герои перемещались в космическом пространстве на звездолете Lexus Skyjet. Его технические характеристики были нам неизвестны, да и правда – зачем такие подробности из жизни чужих галактик? Иное дело, когда действие фильма происходит на земле и удирают от преследования не абы кто, а наши любимые люди в черном. Они не могут делать это верхом на чем-то абстрактном. А потому галактический боевой самолет реактивного класса Lexus QZ 618 обладает вполне понятными любому спецагенту характеристиками. Благодаря технологии Quasar Power Source 2 летательный аппарат использует мощность ближайшего активного ядра галактики, что позволяет перемещаться в любую точку Вселенной за считаные секунды. Летательное средство оснащено не обычным GPS, а межгалактическим, то есть IGPS. Встроенный в Lexus QZ 618 виртуальный ассистент Amazon Alexa понимает семь триллионов иностранных языков. Силовая установка Black Hole TON 618 расходует всего 122 галлона (или на «наши» – 555 литров) на тысячу лет, а разгон до сотни составляет 0,0 000 000 000 001 наносекунд. Немаловажно и то, что данный летательный аппарат был сгенерирован компьютером и в реальности не существует. Ну или нам всем просто стерли о нем память.