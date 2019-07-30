Передовые традиции

Казалось бы, непосильная задача – сделать что-то новое таким образом, чтобы оно было одновременно и на старое похоже, и при этом высокотехнологично, будто на дворе уже 2025 год или около того. Концепт-байк от BMW Motorrad пытается справиться именно с этой непростой проблемой. Если более детально, суть ее в том, что олицетворение мотоциклов BMW – это оппозитный двигатель, но при этом марка активно поддерживает развитие экологичного транспорта с нулевыми выбросами. Выход нашелся довольно логичный: замаскировать новое под всеми любимое старое. Создатели BMW Motorrad Vision DC Roadster сохранили силуэт оппозитного двигателя, но теперь на его месте располагается вертикально установленная, продольно ориентированная батарея. Мало того, для лучшего охлаждения боковые поверхности оборудованы охлаждающими ребрами и встроенными вентиляторами, что как бы отсылает если не всех, то хотя бы знатоков к самому первому оппозитному двигателю BMW R32. Сам же мотор, теперь электрический, имеет цилиндрическую форму, расположен под батареей и соединен напрямую с приводным валом. В концепте сохранили и другие классические фамильные черты мотоциклов BMW, а именно переднюю подвеску Duolever и привод заднего колеса с карданным валом, расположенным внутри маятникового рычага.