Кройка и шитье

Компания Bentley представила два эксклюзивных кроссовера Bentayga, салоны которых были пошиты на заказ в известном британском ателье Huntsman. Выбор партнера был обусловлен простой причиной: в этом году отмечается не только столетний юбилей марки Bentley, но и столетие с того момента, как ателье Генри Хантсмана по пошиву классических мужских костюмов переехало на Сэвил-роу, к началу ХХ века ставшей настоящей обителью английской мужской моды, и пошить костюм на заказ в одном из местных ателье считалось обязательным для каждого уважающего себя джентльмена. Эксклюзивные модели получили собственные имена – Sportsman и Businessman.
Салон первого выполнен в более спокойных тонах, в то время как второго – в довольно урбанистическом духе. Для отделки в обоих случаях используются эксклюзивные ткани, дизайн которых разрабатывался с оглядкой на культовые твидовые костюмы Huntsman. В их числе и Peck 62 – этот материал был выпущен специально к юбилею ателье, а вдохновил на его создание один из 160 заказов, которые закройщики Huntsman изготовили для культового актера Грегори Пека. Каждый покупатель получит индивидуально пошитый в Huntsman пиджак с особой подкладкой, созданной исключительно для Bentley Motors.
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