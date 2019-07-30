Кройка и шитье

Компания Bentley представила два эксклюзивных кроссовера Bentayga, салоны которых были пошиты на заказ в известном британском ателье Huntsman. Выбор партнера был обусловлен простой причиной: в этом году отмечается не только столетний юбилей марки Bentley, но и столетие с того момента, как ателье Генри Хантсмана по пошиву классических мужских костюмов переехало на Сэвил-роу, к началу ХХ века ставшей настоящей обителью английской мужской моды, и пошить костюм на заказ в одном из местных ателье считалось обязательным для каждого уважающего себя джентльмена. Эксклюзивные модели получили собственные имена – Sportsman и Businessman.

У модели Businessman есть своя особенность – сделанная на заказ шахматная доска, интегрированная в подлокотник заднего сиденья, с ящичком, где хранятся игровые фигуры. Сама доска является напоминанием о таком же «шахматном» полу в шоу-руме Jack Barclay, старейшего дилера Bentley, работающего в лондонском районе Мейфэр. Этот пол не менялся там аж с 1954 года. На сиденьях модели вышиты логотипы Huntsman и Jack Barclay Bentley.

Салон первого выполнен в более спокойных тонах, в то время как второго – в довольно урбанистическом духе. Для отделки в обоих случаях используются эксклюзивные ткани, дизайн которых разрабатывался с оглядкой на культовые твидовые костюмы Huntsman. В их числе и Peck 62 – этот материал был выпущен специально к юбилею ателье, а вдохновил на его создание один из 160 заказов, которые закройщики Huntsman изготовили для культового актера Грегори Пека. Каждый покупатель получит индивидуально пошитый в Huntsman пиджак с особой подкладкой, созданной исключительно для Bentley Motors.