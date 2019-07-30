Ностальгия

Два подразделения компании Porsche – дизайнерская студия Porsche Style и их коллеги, которые отвечают за эксклюзивные проекты, связанные с деликатной ручной работой, – трудятся над неординарной концепцией. В современные модели 911-й серии они добавляют элементы классического дизайна автомобилей этой культовой марки, отсылающие к 1950–1980-м годам. Делается это и для тех покупателей, кто прожил с Porsche всю жизнь и у кого машины полувековой давности вызывают определенную ностальгию, и для относительно молодых клиентов, чтобы понимали – они не просто транспортное средство покупают, а прикасаются к легенде.

Если бы на «АвтоВАЗе» решили вспомнить, как оформляли «Жигули» их счастливые владельцы лет сорок назад, то могли бы выпустить эксклюзивную версию Lada Vesta с накладками на сиденья из деревянных «косточек» и рукояткой «коробки» из разноцветного плексигласа.

Первый плод этой совместной работы, получившей название Heritage Design, показали в апреле 2019 года на автосалоне в Нью-Йорке. Сверхсовременный по начинке Porsche в оформлении и кузова, и интерьера имел определенные олдскульные черты, которые были благосклонно приняты публикой. И потому руководство компании приняло решение и впредь выпускать подобные продукты ограниченными сериями. В архивах сейчас поднимаются старые покрасочные и комплектовочные карты, изучается текстиль, который применялся несколько десятилетий назад. Так что уже в ближайшее время перед нами может предстать высокотехнологичный гибридный Porsche с сиденьями, обитыми популярной некогда шотландкой или рубчиком.