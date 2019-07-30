В этом автомобиле многое «впервые». Например, в первый раз капот украшен выдвигающейся эмблемой в виде крылатой литеры «В». В годовщину столетнего юбилея Bentley эмблема обрела новый дизайн. Оснащенная электроприводом и подсветкой, она связана с функцией светового приветствия и системой бесключевого доступа: эмблема «вырастает» из капота, когда водитель приближается к автомобилю. Но это, конечно же, не все.

Как и Bentley Continental GT, новый седан построен на модульной платформе – к слову, той же, что и у Porsche Panamera. Это первый Flying Spur, оснащенный полноуправляемым шасси в сочетании с активным полным приводом и адаптивной подвеской Bentley Dynamic Ride.

По сравнению со вторым поколением модели колесная база увеличилась на 130 миллиметров, что добавило профилю солидности, а короткий передний свес вкупе с длинным задним – «британских ценностей». Острых граней кузова удалось добиться с помощью технологии суперформовки, а благодаря передовым технологиям использования алюминиевых профилей и высокопрочной стали – лучшей в классе жесткости на кручение.

Вместо фирменной сетки на декоративной решетке величественно сверкают вертикальные спицы, что, по мнению директора по дизайну Штефана Зилаффа, воздает должное легендарной восьмилитровой модели WO Bentley 1930 года. Не исключено, впрочем, что черная сетка останется как спортивный вариант. Фары позволяют двигаться с постоянно включенным дальним светом, не ослепляя встречных водителей – при необходимости система отключает часть светодиодов.

Абсолютно новые дефлекторы заняли место традиционных круглых по обе стороны от часов. Чтобы сохранить ромбовидный декор, был создан программный алгоритм для работы со сложными изгибами. Фото: Bentley

В салоне появились абсолютно новые дефлекторы, которые заняли место традиционных круглых, по обе стороны от часов. Чтобы сохранить ромбовидный декор, был создан программный алгоритм для работы со сложными изгибами, иначе получить более пяти тысяч ромбов разного размера было бы невозможно. А еще в интерьере впервые используется кожаная обивка панелей с трехмерным тиснением. В отличие от Continental, кресла которого оформлены двойным ромбом, в салоне седана больше солидности, хотя технология самой прострочки сохранилась. Декоративный орнамент кресел напоминает теперь окна готического собора.

Новую модель приводит в движение усовершенствованный 6,0-литровый W12 с двойным турбонаддувом. Благодаря W-образной конфигурации этот двигатель значительно короче, чем аналогичный V12, что улучшает развесовку по осям. Мощность 635 л.с., крутящий момент 900 Нм, разгон до сотни занимает 3,8 секунды, максимальная скорость 333 км/ч. Автомобиль «вооружен» новой восьмиступенчатой автоматической коробкой ZF с двойным сцеплением. Она заранее вводит в зацеп шестерни следующей передачи, обеспечивая переключение без разрыва потока крутящего момента. Автомобиль развивает максимальную скорость уже на шестой передаче, оставляя седьмую и восьмую в качестве повышающих для более экономичного крейсерского режима.

Фото: Bentley

К вопросам декора можно отнести и несколько вариантов 21-дюймовых колесных дисков на выбор, а в качестве опции – два дополнительных варианта 22-дюймовых колес от Mulliner. Фото: Bentley

Flying Spur с легкостью «поддерживают» трехкамерные пневмопружины, объем воздуха в которых на 60 процентов больше, чем у пружин предыдущей модели. Четыре датчика дорожного просвета постоянно контролируют расстояние между дорожным полотном и кузовом. «Шпору» осаживают самые большие стальные тормозные диски в мире, диаметр передних увеличен до 420 миллиметров!

Впрочем, легкой жизни красавцу Flying Spur никто не обещает: на следующий год запланирован выход его непримиримого врага Rolls-Royce Ghost, и схватка, судя по всему, будет серьезной.