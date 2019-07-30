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Отдельный бренд Genesis сформировали в 2015 году, и начали именно с G90. Прежде название Genesis носил дорогой седан Hyundai, а теперь он примкнул к премиум-линии как G80. Еще есть седан G70. И вскоре появятся Genesis-кроссоверы.

Фото: Genesis

Экзотика

Genesis G90

Журнал "Коммерсантъ Автопилот" от , стр. 10

Такого внимания искушенных европейцев к дебютному автомобилю мы давненько не наблюдали. Оглядываются, подходят, фотографируют, спрашивают. Корейский премиум-бренд Genesis в Европе не представлен, и обновленная топ-модель G90 здесь диковинка. День-деньской разъясняем машину любопытным, а заодно и самим себе.


Текст: Ярослав Королев


Ричард явно впечатлен. Мы с коллегой пригласили его побыть в роли босса. Наш новый знакомый сел на козырное место сзади справа и принялся изучать пульты центрального подлокотника. Один пульт – для настройки климата в задней части салона. С другого босс листает меню личного экрана – управляет навигацией и медиасистемой. Вот кнопки режимов подогрева и вентиляции – свои для каждой из двух обособленных секций дивана. Вот лоток с беспроводной зарядкой. А этот пульт сбоку позволяет регулировать спинку и подушку секции, чтобы расположиться вальяжнее. И еще позволяет распоряжаться правым передним креслом – оно отодвигается, освобождая для босса еще больше пространства, при этом наклоняет спинку, открывая вид в лобовом стекле.



Сейчас за лобовым стеклом солнечная Дания, парковка у шоссе и сияющая тут чудесная легковушка Ричарда. Пожилой британец увлекается автомобилями и у себя дома в центре Англии держит сразу пять. И надо же – для европутешествия он выбрал игрушечного вида английский открытый спорткар Triumph TR6 Karmann 1974 года. Экзотика! Мы издали заметили раритет, подрулили и с восторгом забегали вокруг. Тут из кафешки вышел дружелюбный Ричард, его в свою очередь заинтересовал наш Genesis G90. Тоже экзотика! Так и разговорились. Особенные машины сближают.

С обновлением улучшены звукоизоляция крыши и прослойка изоляции под задним диваном. Вдобавок имеется система активного подавления моторных звуков. Вкупе эти меры понизили шумность на четыре децибела. Акустическая картина в салоне небезупречна нюансами, но в целом G90 определенно тихий автомобиль.

С обновлением улучшены звукоизоляция крыши и прослойка изоляции под задним диваном. Вдобавок имеется система активного подавления моторных звуков. Вкупе эти меры понизили шумность на четыре децибела. Акустическая картина в салоне небезупречна нюансами, но в целом G90 определенно тихий автомобиль.

Фото: Genesis

Перемены к лучшему


Ричард явно впечатлен. Ричард сыплет вопросами. Рассказываем, что Genesis – это такой специальный бренд престижных автомобилей компании Hyundai. Ага, говорит, понимаю, как Lexus у компании Toyota. Да, именно, шик-блеск, самые сливки техники, оснащения и стиля. Рассказываем, что дизайном модельной линейки занимается именитый гуру Люк Донкервольке, который ранее творил облик Bentley. И неспроста сеточка новой мегаоблицовки так напомнила Ричарду английскую из Крю. Британец не видел G90 до обновления и охотно верит нам на слово – внешне седан категорически переменился к лучшему, стал выглядеть эффектнее и ощутимо прибавил в пафосе. Безоговорочно флагман.

Выбирая режим Custom, задаешь комфортные или спортивные настройки отдельно для силового агрегата, рулевого и амортизаторов.

Выбирая режим Custom, задаешь комфортные или спортивные настройки отдельно для силового агрегата, рулевого и амортизаторов.

Фото: Genesis

Изменился интерфейс медиасистемы: теперь у 12,3-дюймового тачскрина выше разрешение и краше графика. Поддерживаются Apple CarPlay и Android Auto. На задних мониторах можно просматривать отдельный контент.

Изменился интерфейс медиасистемы: теперь у 12,3-дюймового тачскрина выше разрешение и краше графика. Поддерживаются Apple CarPlay и Android Auto. На задних мониторах можно просматривать отдельный контент.

Фото: Genesis

Новые литые колесные диски отличаются узором, который по дизайнерской идее похож на световую паутину, отраженную от алмаза.

Новые литые колесные диски отличаются узором, который по дизайнерской идее похож на световую паутину, отраженную от алмаза.

Фото: Genesis

Изменения салона не столь значимые, оформительские. Сохранился самобытный, в хорошем смысле консервативный антураж. Да, обстановка вокруг водителя тут, конечно, далека от почти музейной в машине Ричарда. Но очень нравится, что корейцы не захотели или пока не успели превратить богатый внутренний мир G90 в царство дисплеев и тачскринов. А вспомним, к примеру, нынешнюю Audi A8. Выключаешь мотор, экраны гаснут, цифровая комбинация приборов тоже, и остаешься за рулем в окружении темных панелей, которые сплошь в отпечатках пальцев. Кстати, маркого «глянца» в отделке у G90 минимум. Доминируют приятные мягкие пластики, есть фактурное дерево, много кожаной обивки.

Кабина у спорткара Ричарда тоже «деревянно-кожаная», британцу хотелось ездить насколько возможно шикарно. Но по уровню сборки Triumph вот совсем не Genesis. У флагмана образцовое качество подгонки мелких интерьерных элементов и кузовных панелей. С оговоркой, что комарам, перелетевшим из Mercedes-Benz, BMW или Audi, тут все-таки получится подточить носы. Еще Ричард делает неожиданное и ценное наблюдение. Лучше бы, говорит, для особенного бренда придумали более «дорогие» шрифты пультов и приборной комбинации – чтобы окончательно дистанцировать образ Genesis от массовых моделей Hyundai. А ведь действительно. Стоит записать и передать корейцам!

Копенгаген населен миллионом датчан. Кажется, что половина – на велосипедах, они образуют стаи и потоки. Благо G90 научился распознавать велосипедистов и тормозить перед ними. А если тянешь за ручку дверцы, собираясь выйти, и тут к машине приближается объект – тот же велосипед, – раздается сигнал предупреждения.

Копенгаген населен миллионом датчан. Кажется, что половина – на велосипедах, они образуют стаи и потоки. Благо G90 научился распознавать велосипедистов и тормозить перед ними. А если тянешь за ручку дверцы, собираясь выйти, и тут к машине приближается объект – тот же велосипед, – раздается сигнал предупреждения.

Фото: Genesis

Возможны варианты


Поднимаем капоты. Triumph оснащен бензиновой карбюраторной версией мотора R6 2.5 мощностью в полторы сотни сил, чего легкому спорткару хватает с лихвой. Genesis G90, выступая в совершенно ином весе, вооружен бензиновыми же атмосферными двигателями V6 3.8 (309 л.с.) и V8 5.0 (413 л.с.) или наддувным V6 3.3 (370 л.с.). Все они – в непременном сочетании с восьмиступенчатой автоматической коробкой и важным для статуса в классе полным приводом. Наименее мощного агрегата на презентации в Дании не оказалось, с утра ездили на турбоседане, а Ричарда повстречали уже на пятилитровом.

Поездили, докладываем – вполне можно обойтись и без пяти литров, ограничившись выбором наддувного мотора. Отдача всяко насыщенная, разница в ощущениях некритичная – оттенками. Стартуют и ускоряются версии напористо, особенно в спортивном режиме, когда полный привод уже по умолчанию дает часть момента на переднюю ось. Звучат примерно одинаково приглушенно, пятилитровая чуть погуще. По среднему расходу топлива оба борткомпьютера в наших случаях отчитались за адекватные одиннадцать литров.

Все двери с доводчиками. На задних подлокотниках – кнопки для управления обеими боковыми шторками. Рулевая колонка – с электроприводом. Поддержка у кресел регулируемая и в режиме Sport лучше фиксирует тело. На выбор – семь вариантов контурной подсветки. Интерьер теперь можно заказать в сочетании синего с коричневым.

Все двери с доводчиками. На задних подлокотниках – кнопки для управления обеими боковыми шторками. Рулевая колонка – с электроприводом. Поддержка у кресел регулируемая и в режиме Sport лучше фиксирует тело. На выбор – семь вариантов контурной подсветки. Интерьер теперь можно заказать в сочетании синего с коричневым.

Фото: Genesis

Приборы еще не полностью цифровые, как на немецких конкурентах. Консервативно, информативно. Комбинация с секретом. Включаешь указатель поворота, и экранчик между циферблатами заполняет четкая картинка от одной из боковых камер – вид назад слева или справа. Непривычно, удобно.

Приборы еще не полностью цифровые, как на немецких конкурентах. Консервативно, информативно. Комбинация с секретом. Включаешь указатель поворота, и экранчик между циферблатами заполняет четкая картинка от одной из боковых камер – вид назад слева или справа. Непривычно, удобно.

Фото: Genesis

Заметно, что коробка у G90 5.0 реже переключается вниз – как бы уповает на лучшие тяговые возможности V8. А наддувный чуть инертнее реагирует на добавление газа. Да еще по-разному работают подвески с адаптивными амортизаторами. На крупных «девятнадцатых» колесах G90 придирчив к дорожному профилю, но пятилитровый катится благороднее. Итого, ходовые отличия версий, как ни странно, в мелочах.

Зато вот – не мелочь! При выборе топ-исполнения Royal, которое доступно только с наддувным V6 или с V8, отказ от пяти литров экономит вам 205 тысяч рублей. И объем мотора никак не влияет на дополнительный объем оснащения. Royal – это всегда расширенный набор систем безопасности, плюс VIP-вариант заднего сиденья – где секции уже с электроприводами подголовников и разделены барьером-консолью, плюс добавленный DVD-проигрыватель. Если же выбирать наименее дорогой G90 3.3, разница с V8 составит целых полтора миллиона.

За рамками


Ричард просит водителя соседнего грузовика сфотографировать нас вместе возле G90. Дарим британцу на память брошюру по модели. Там показана еще и растянутая модификация с центральной вставкой – это добавка тридцати сантиметров длины и прямо-таки царский простор на задних местах-оттоманках.

Философию G90 можно назвать «Дорогое оказывается доступным». И бизнес-модель, которую презентуют представители Genesis, выглядит логично. Очевидные конкуренты – флагманы Cadillac, Jaguar, Lexus и Volvo, а также схожий по формату и еще менее дорогой KIA K900. Неочевидная альтернатива – немецкие седаны на класс ниже, у которых G90 при близких ценах выигрывает в размерах и комфорте. Ну а соперничество с немецкими лидерами премиум-сегмента – это если повезет, хотя амбициозные корейцы и такого не исключают. Новинку могут выбрать практичные люди, не замороченные на брендах. Конечно, предполагаются и заказы из корпоративных парков.

Вкратце философию Genesis G90 можно интерпретировать так: дорогое по исполнению и доступное по цене.
Российскому рынку доступны четыре комплектации – Prestige, Premier, Elite и Royal. Удлиненная версия, понятно, только с самым полным оснащением. Рублевые цены – от 4 690 000 до 6 560 000, а удлиненные автомобили дороже еще на триста тысяч. Окончательную сборку флагмана для нас производят в Калининграде.

Российскому рынку доступны четыре комплектации – Prestige, Premier, Elite и Royal. Удлиненная версия, понятно, только с самым полным оснащением. Рублевые цены – от 4 690 000 до 6 560 000, а удлиненные автомобили дороже еще на триста тысяч. Окончательную сборку флагмана для нас производят в Калининграде.

Фото: Genesis

Тепло прощаемся с нашим попутчиком и друг за другом выруливаем на шоссе. Когда затем обгоняем спорткар, Ричард машет вслед. По его словам, он уже долго путешествует по Европе на своем эксклюзивном раритете. Похоже, что этот британец – человек весьма успешный и обеспеченный. И не похоже, что типичный богач. Поэтому и показательно его пристальное внимание к разумно достаточному нетипичному G90. «Уверен, я первый из всей Англии видел такой занятный автомобиль. Genesis из Кореи. Обязательно запомню».

Разносторонний

Облицовка – что щит, где уместнее не госномер, а фамильный герб. Новые адаптивные фары немного скандинавские. Корма словно бы американская. Наконечники выхлопных труб повторяют контур эмблемы. И все на удивление удачно сочетается.

Блага получены

Максимальные версии Royal и самые безопасные: добавлены системы, которые следят за состоянием водителя, держат курс в полосе и переключают ближний/дальний, а круиз-контроль – интеллектуальный. Но обильно и штатное оснащение. Из ожидаемого у российских машин нет только массажеров и панорамного люка.

Genesis G90
Двигатель, тип бензиновый, V6
Рабочий объем, куб. см 3342
Максимальная мощность, л.с. при об/мин 370 при 6000
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин 510 при 1300
Трансмиссия AT8
Привод полный
Максимальная скорость, км/ч 240
Разгон от 0 до 100 км/ч, с 6,2
Средний расход топлива, л на 100 км 11,8–12,0
Цена в России, руб. от 4 995 000
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