Такого внимания искушенных европейцев к дебютному автомобилю мы давненько не наблюдали. Оглядываются, подходят, фотографируют, спрашивают. Корейский премиум-бренд Genesis в Европе не представлен, и обновленная топ-модель G90 здесь диковинка. День-деньской разъясняем машину любопытным, а заодно и самим себе.

Текст: Ярослав Королев

Ричард явно впечатлен. Мы с коллегой пригласили его побыть в роли босса. Наш новый знакомый сел на козырное место сзади справа и принялся изучать пульты центрального подлокотника. Один пульт – для настройки климата в задней части салона. С другого босс листает меню личного экрана – управляет навигацией и медиасистемой. Вот кнопки режимов подогрева и вентиляции – свои для каждой из двух обособленных секций дивана. Вот лоток с беспроводной зарядкой. А этот пульт сбоку позволяет регулировать спинку и подушку секции, чтобы расположиться вальяжнее. И еще позволяет распоряжаться правым передним креслом – оно отодвигается, освобождая для босса еще больше пространства, при этом наклоняет спинку, открывая вид в лобовом стекле.

Сейчас за лобовым стеклом солнечная Дания, парковка у шоссе и сияющая тут чудесная легковушка Ричарда. Пожилой британец увлекается автомобилями и у себя дома в центре Англии держит сразу пять. И надо же – для европутешествия он выбрал игрушечного вида английский открытый спорткар Triumph TR6 Karmann 1974 года. Экзотика! Мы издали заметили раритет, подрулили и с восторгом забегали вокруг. Тут из кафешки вышел дружелюбный Ричард, его в свою очередь заинтересовал наш Genesis G90. Тоже экзотика! Так и разговорились. Особенные машины сближают.

С обновлением улучшены звукоизоляция крыши и прослойка изоляции под задним диваном. Вдобавок имеется система активного подавления моторных звуков. Вкупе эти меры понизили шумность на четыре децибела. Акустическая картина в салоне небезупречна нюансами, но в целом G90 определенно тихий автомобиль. Фото: Genesis

Перемены к лучшему

Ричард явно впечатлен. Ричард сыплет вопросами. Рассказываем, что Genesis – это такой специальный бренд престижных автомобилей компании Hyundai. Ага, говорит, понимаю, как Lexus у компании Toyota. Да, именно, шик-блеск, самые сливки техники, оснащения и стиля. Рассказываем, что дизайном модельной линейки занимается именитый гуру Люк Донкервольке, который ранее творил облик Bentley. И неспроста сеточка новой мегаоблицовки так напомнила Ричарду английскую из Крю. Британец не видел G90 до обновления и охотно верит нам на слово – внешне седан категорически переменился к лучшему, стал выглядеть эффектнее и ощутимо прибавил в пафосе. Безоговорочно флагман.

Выбирая режим Custom, задаешь комфортные или спортивные настройки отдельно для силового агрегата, рулевого и амортизаторов. Фото: Genesis

Изменился интерфейс медиасистемы: теперь у 12,3-дюймового тачскрина выше разрешение и краше графика. Поддерживаются Apple CarPlay и Android Auto. На задних мониторах можно просматривать отдельный контент. Фото: Genesis

Новые литые колесные диски отличаются узором, который по дизайнерской идее похож на световую паутину, отраженную от алмаза. Фото: Genesis

Изменения салона не столь значимые, оформительские. Сохранился самобытный, в хорошем смысле консервативный антураж. Да, обстановка вокруг водителя тут, конечно, далека от почти музейной в машине Ричарда. Но очень нравится, что корейцы не захотели или пока не успели превратить богатый внутренний мир G90 в царство дисплеев и тачскринов. А вспомним, к примеру, нынешнюю Audi A8. Выключаешь мотор, экраны гаснут, цифровая комбинация приборов тоже, и остаешься за рулем в окружении темных панелей, которые сплошь в отпечатках пальцев. Кстати, маркого «глянца» в отделке у G90 минимум. Доминируют приятные мягкие пластики, есть фактурное дерево, много кожаной обивки.

Кабина у спорткара Ричарда тоже «деревянно-кожаная», британцу хотелось ездить насколько возможно шикарно. Но по уровню сборки Triumph вот совсем не Genesis. У флагмана образцовое качество подгонки мелких интерьерных элементов и кузовных панелей. С оговоркой, что комарам, перелетевшим из Mercedes-Benz, BMW или Audi, тут все-таки получится подточить носы. Еще Ричард делает неожиданное и ценное наблюдение. Лучше бы, говорит, для особенного бренда придумали более «дорогие» шрифты пультов и приборной комбинации – чтобы окончательно дистанцировать образ Genesis от массовых моделей Hyundai. А ведь действительно. Стоит записать и передать корейцам!

Копенгаген населен миллионом датчан. Кажется, что половина – на велосипедах, они образуют стаи и потоки. Благо G90 научился распознавать велосипедистов и тормозить перед ними. А если тянешь за ручку дверцы, собираясь выйти, и тут к машине приближается объект – тот же велосипед, – раздается сигнал предупреждения. Фото: Genesis

Возможны варианты

Поднимаем капоты. Triumph оснащен бензиновой карбюраторной версией мотора R6 2.5 мощностью в полторы сотни сил, чего легкому спорткару хватает с лихвой. Genesis G90, выступая в совершенно ином весе, вооружен бензиновыми же атмосферными двигателями V6 3.8 (309 л.с.) и V8 5.0 (413 л.с.) или наддувным V6 3.3 (370 л.с.). Все они – в непременном сочетании с восьмиступенчатой автоматической коробкой и важным для статуса в классе полным приводом. Наименее мощного агрегата на презентации в Дании не оказалось, с утра ездили на турбоседане, а Ричарда повстречали уже на пятилитровом.

Поездили, докладываем – вполне можно обойтись и без пяти литров, ограничившись выбором наддувного мотора. Отдача всяко насыщенная, разница в ощущениях некритичная – оттенками. Стартуют и ускоряются версии напористо, особенно в спортивном режиме, когда полный привод уже по умолчанию дает часть момента на переднюю ось. Звучат примерно одинаково приглушенно, пятилитровая чуть погуще. По среднему расходу топлива оба борткомпьютера в наших случаях отчитались за адекватные одиннадцать литров.

Все двери с доводчиками. На задних подлокотниках – кнопки для управления обеими боковыми шторками. Рулевая колонка – с электроприводом. Поддержка у кресел регулируемая и в режиме Sport лучше фиксирует тело. На выбор – семь вариантов контурной подсветки. Интерьер теперь можно заказать в сочетании синего с коричневым. Фото: Genesis

Приборы еще не полностью цифровые, как на немецких конкурентах. Консервативно, информативно. Комбинация с секретом. Включаешь указатель поворота, и экранчик между циферблатами заполняет четкая картинка от одной из боковых камер – вид назад слева или справа. Непривычно, удобно. Фото: Genesis

Заметно, что коробка у G90 5.0 реже переключается вниз – как бы уповает на лучшие тяговые возможности V8. А наддувный чуть инертнее реагирует на добавление газа. Да еще по-разному работают подвески с адаптивными амортизаторами. На крупных «девятнадцатых» колесах G90 придирчив к дорожному профилю, но пятилитровый катится благороднее. Итого, ходовые отличия версий, как ни странно, в мелочах.

Зато вот – не мелочь! При выборе топ-исполнения Royal, которое доступно только с наддувным V6 или с V8, отказ от пяти литров экономит вам 205 тысяч рублей. И объем мотора никак не влияет на дополнительный объем оснащения. Royal – это всегда расширенный набор систем безопасности, плюс VIP-вариант заднего сиденья – где секции уже с электроприводами подголовников и разделены барьером-консолью, плюс добавленный DVD-проигрыватель. Если же выбирать наименее дорогой G90 3.3, разница с V8 составит целых полтора миллиона.

За рамками

Ричард просит водителя соседнего грузовика сфотографировать нас вместе возле G90. Дарим британцу на память брошюру по модели. Там показана еще и растянутая модификация с центральной вставкой – это добавка тридцати сантиметров длины и прямо-таки царский простор на задних местах-оттоманках.

Философию G90 можно назвать «Дорогое оказывается доступным». И бизнес-модель, которую презентуют представители Genesis, выглядит логично. Очевидные конкуренты – флагманы Cadillac, Jaguar, Lexus и Volvo, а также схожий по формату и еще менее дорогой KIA K900. Неочевидная альтернатива – немецкие седаны на класс ниже, у которых G90 при близких ценах выигрывает в размерах и комфорте. Ну а соперничество с немецкими лидерами премиум-сегмента – это если повезет, хотя амбициозные корейцы и такого не исключают. Новинку могут выбрать практичные люди, не замороченные на брендах. Конечно, предполагаются и заказы из корпоративных парков.

Вкратце философию Genesis G90 можно интерпретировать так: дорогое по исполнению и доступное по цене.

Российскому рынку доступны четыре комплектации – Prestige, Premier, Elite и Royal. Удлиненная версия, понятно, только с самым полным оснащением. Рублевые цены – от 4 690 000 до 6 560 000, а удлиненные автомобили дороже еще на триста тысяч. Окончательную сборку флагмана для нас производят в Калининграде. Фото: Genesis

Тепло прощаемся с нашим попутчиком и друг за другом выруливаем на шоссе. Когда затем обгоняем спорткар, Ричард машет вслед. По его словам, он уже долго путешествует по Европе на своем эксклюзивном раритете. Похоже, что этот британец – человек весьма успешный и обеспеченный. И не похоже, что типичный богач. Поэтому и показательно его пристальное внимание к разумно достаточному нетипичному G90. «Уверен, я первый из всей Англии видел такой занятный автомобиль. Genesis из Кореи. Обязательно запомню».

Разносторонний

Облицовка – что щит, где уместнее не госномер, а фамильный герб. Новые адаптивные фары немного скандинавские. Корма словно бы американская. Наконечники выхлопных труб повторяют контур эмблемы. И все на удивление удачно сочетается.

Блага получены

Максимальные версии Royal и самые безопасные: добавлены системы, которые следят за состоянием водителя, держат курс в полосе и переключают ближний/дальний, а круиз-контроль – интеллектуальный. Но обильно и штатное оснащение. Из ожидаемого у российских машин нет только массажеров и панорамного люка.