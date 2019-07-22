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Сибирская политика

Фото: Андрей Луковский / Коммерсантъ

Обвинявшаяся в экстремизме Мария Мотузная отсудила компенсацию за уголовное преследование

Центральный райсуд Барнаула постановил выплатить 100 тыс. руб. блогеру Марии Мотузной за незаконное уголовное преследование, сообщил “Ъ” ее адвокат Алексей Бушмаков. Его клиентку ранее обвиняли в экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за мемов в соцсети «ВКонтакте», но уголовное дело закрыли.

Ответчиком по иску выступал Минфин России. «Иск был подан на взыскание 1 млн руб. Нас бы устроила сумма 300-500 тыс. руб. Однако реально рассчитывали взыскать не более 100 тыс. руб.»,— сказал Алексей Бушмаков.

Дело в отношении Марии Мотузной было возбуждено в 2018 году и вызвало широкий резонанс. Следственные органы обвиняли девушку в оскорблении чувств верующих и разжигании ненависти из-за публикаций нескольких мемов в соцсетях. Поводом для возбуждения дела стали девять картинок, сохраненных в 2016 году Марией Мотузной на своей странице в соцсети «ВКонтакте». На одной из картинок были изображены африканские дети и надпись: «Черный юмор, как и еда, не до всех доходит».

В январе 2019 года стало известно о прекращении ее уголовного преследования. После этого прокуратура принесла девушке официальные извинения за необоснованное привлечение к уголовной ответственности

Подробности — в материале “Ъ” «С мемами в соцсетях еще разберутся в судах»

Оксана Павлова


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