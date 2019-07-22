На Ставрополье завод оштрафовали за сброс в сточных вод в реку

Ставропольская природоохранная прокуратура в ходе проверки выявила, что завод «Кавминстекло» сбрасывает сточные воды в Куму, сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края. При этом концентрация загрязняющих веществ превышает установленные нормы.

В отношении завода «Кавминстекло» и его директора возбудили дела об административных правонарушениях за нарушение правил охраны водных объектов (ст. 8.13 КоАП РФ) и назначили штраф на общую сумму 275 тыс. руб.

По данным «Спарк-Интерфакс», АО «Кавминстекло» зарегистрировано в июле 1992 года с основным видом деятельности «производство полых стеклянных изделий». Директором компании является Александрс Павловс. Численность работников предприятия составляет от 501 до 1 тыс. человек.

Дарья Голякова